La Roma e Nicolò Zaniolo sarebbero ancora lontani dal trovare un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, pertanto la Juventus potrebbe tornare alla carica per l'esterno classe '99.

Secondo le ultime indiscrezioni, la compagine bianconera potrebbe riscattare a fine stagione dal PSG Leandro Paredes per poi girarlo alla formazione capitolina, aggiungendo un conguaglio da 15 milioni di euro, in cambio appunto del cartellino di Zaniolo.

Roma: il rinnovo di Zaniolo non arriva, il giocatore si starebbe guardando intorno

Nicolò Zaniolo sarebbe già stato seguito dalla Juventus nella scorsa estate salvo poi dover desistere per le elevate richieste economiche fatte dal presidente giallorosso Dan Friedkin.

Il gm della formazione capitolina Thiago Pinto, nella conferenza stampa post chiusura Calciomercato, aveva confessato di non ritenere il rinnovo di contratto di Zaniolo tra le priorità, affermando come le trattative con l'agente del calciatore Claudio Vigorelli si sarebbero prolungate per i mesi seguenti.

L'entourage del giocatore non sarebbe entusiasta dell'evolversi della situazione, considerato soprattutto il fresco prolungamento fino al 2027 fatto a Mancini e quello in procinto di essere firmato da Bryan Cristante.

Inoltre, due mesi fa, il club capitolino ha firmato con la UEFA un settlement agreement (l’equivalente del patteggiamento) di durata quadriennale per adeguarsi alle nuove norme appena introdotte nel sistema di controllo (che ha sostituito il precedente Fair Play e ora si chiama "Club Licensing and Financial Sustainability'): ciò farebbe presupporre che la prossima campagna estiva di trasferimenti dei capitolini, inizierà con una grossa cessione.

Di conseguenza, Zaniolo e il suo agente si starebbero cominciando a guardare di nuovo intorno e la Juventus potrebbe farsi trovare in prima fila.

Calciomercato Juve, Zaniolo di nuovo nel mirino dei bianconeri: nella trattativa potrebbe finire Leandro Paredes

La Juventus nella prossima estate potrebbe tornare alla carica per Zaniolo, formulando una nuova proposta alla compagine giallorossa.

Secondo le ultime indiscrezioni, il piano della Juve sarebbe quello di riscattare Leandro Paredes dal PSG per la cifra di 25 milioni di euro per poi inserirlo nella trattativa per Zaniolo. Oltre al centrocampista sudamericano, la Juventus potrebbe poi aggiungere 15 milioni di euro, per completare un'operazione da complessivi 40 milioni. Ovviamente tutto questo accadrebbe solo qualora la Roma dovesse ritenere Paredes un calciatore funzionale al progetto tecnico di José Mourinho.