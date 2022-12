Secondo le notizie rivelate oggi dal giornalista sportivo Gianni Balzarini sul proprio canale Youtube, la Juventus potrebbe tentare l'assalto per Joakim Maehle dell'Atalanta già da gennaio mentre Allegri avrebbe richiesto ai dirigenti bianconeri la permanenza anche per il prossimo anno di Adrien Rabiot ed Angel Di Maria. Inoltre, la Juve starebbe osservando sempre dall'Atalanta Giorgio Scalvini ma terrebbe come pista alternativa anche il nome di Kalidou Koulibaly del Chelsea.

Juventus, Balzarini: "I bianconeri si stanno muovendo per Maelhe dell'Atalanta mentre Allegri vorrebbe i rinnovi di Di Maria e Rabiot"

La sessione invernale di Calciomercato aprirà tra pochi giorni e la Juventus, secondo Gianni Balzarini, si starebbe muovendo per acquisire dall'Atalanta Joakim Maehle. Ecco quanto rivelato dal giornalista sportivo sui propri canali Youtube: "In maniera ufficiale per ora i bianconeri si sono mossi solo per Maehle dell'Atalanta ma Percassi chiede 15 milioni, mentre Cherubini mira ad ottenere un prestito". Continuando a parlare del possibile mercato della Juventus, Balzarini ha poi detto come la dirigenza bianconera tenderà a voler ringiovanire sensibilmente la rosa, prolungando il contratto di quei talenti che ultimamente stanno emergendo dal vivaio della Juve e magari vendendo quelli che non risulteranno ad affermarsi in prima squadra, andando cosi a guadagnare soldi utili per essere reinvestiti.

Balzarini ha poi svelato come Allegri, in apparente controtendenza con il discorso appena fatto sui giovani, vorrebbe inoltre il prolungamento del contratto di due calciatori più esperti della Juventus, come Adrien Rabiot ed Angel Di Maria: "So che Allegri si sta battendo per i rinnovi di Di Maria e Rabiot. Se riuscirà a convincere la proprietà a formulare delle proposte effettive di rinnovo e a farle accettare ai due calciatori, vuol dire che il ruolo di Max va oltre quello di semplice allenatore.

Si eleverebbe a dirigente". E' risaputo come il tecnico toscano vorrebbe gestire una rosa che sia un mix tra giovani e calciatori con più esperienza.

Calciomercato Juventus, Scalvini piacerebbe ai bianconeri ma non dovrebbe lasciare l'Atalanta a gennaio

Oltre a Maelhe, dall'Atalanta la Juventus vorrebbe prelevare anche altri calciatori tra cui Giorgio Scalvini.

Il giovane difensore nerazzurro è riuscito a prendersi un posto da titolare al suo primo vero anno con la compagine bergamasca e per questo il tecnico della Dea Giampiero Gasperini non vorrebbe privarsene, almeno fino alla fine della stagione. Secondo quanto riportato da Sky dunque, il presidente dell'Atalanta Percassi potrebbe accontentare il suo tecnico, lasciando il gioiellino classe 2003 ancora per 6 mesi all'Atalanta. Per questa ragione, la Juventus potrebbe spostare la sua attenzione su altri profili come ad esempio Kalidou Koulibaly cui starebbe pensando anche l'Inter se non dovesse rinnovare il proprio contratto Milan Skriniar. Il centrale del Chelsea ex Napoli piace sia ai bianconeri che appunto all'Inter di Simone Inzaghi e in Inghilterra non si è pienamente affermato, le prossime settimane diranno di più sul suo futuro.