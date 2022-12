La Juventus è finita al centro della ribalta mediatica per la vicenda giudiziaria che la sta riguardando e sulla quale sta indagando la Procura di Torino che ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per Agnelli, Nedved e Arrivabene. Fra i vari capi d'accusa ci sarebbero le presunte plusvalenze fittizie e il possibile falso in bilancio. Sull'argomento è stato intervistato anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che però ha deciso di non rispondere direttamente aggiungendo che ci penseranno i magistrati e la Procura a valutare la situazione della società bianconera.

Il presidente del Napoli si è detto dispiaciuto del fatto che il calcio non sia esempio positivo per giovani. Sull'eventualità di una nuova Calciopoli De Laurentiis ha aggiunto che non sta a lui giudicare la vicenda giudiziaria della società bianconera. Ha parlato di calcio malato dall'alto sottolineando rimandando i giornalisti a vedere la serie sulla Uefa pubblicata da Netflix trasmessa in quattro puntate.

I magistrati valuteranno la situazione della Juventus

'Il calcio è malato dall'alto: quando uno non vuole capire che non ci sono sufficienti risorse per andare avanti. Perchè non si vuol fare la Rivoluzione copernicana? Perchè poi bisogna essere rieletti'. Queste le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in una recente intervista.

Il presidente del Napoli sulla vicenda giudiziaria che sta riguardando la Juventus ha aggiunto: 'Ci penseranno i magistrati, non è compito mio'. Ha sottolineato come il calcio dovrebbe essere un esempio di valori per i giovani, ribadendo che non spetta a lui valutare se ci sarà o meno una nuova Calciopoli.

Il presidente De Laurentiis ha parlato anche di Superlega

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato anche di Superlega. Ad una domanda precisa su cosa pensasse della competizione europea sostenuta dai presidenti di Barcellona e Real Madrid e dall'ex presidente della Juventus, il dirigente del Napoli ha invitato tutti a guardare la serie su Netflix che parla della Fifa.

Ha aggiunto: 'Guardate le quattro puntate: così alle vostre domande avrete delle risposte'. A proposito di Superlega ad inizio 2023 si conoscerà la decisione della Corte di Giustizia Europea che valuterà l'eventuale monopolio o meno della Uefa. Un progetto sportivo come è noto portato avanti dall'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e dai presidenti del Barcellona Laporta e del Real Madrid Perez.