Uno dei migliori giocatori dell'Inter negli ultimi anni è stato Marcelo Brozovic, un pilastro del centrocampo nerazzurro. A dimostrarlo anche il rinnovo di contratto firmato lo scorso anno, fino a giugno 2026, a oltre 6 milioni di euro a stagione, diventando il calciatore più pagato della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, insieme a Lautaro Martinez.

Gli estimatori per il classe 1992 non mancano, sia in Italia che in Europa. Tra questi c'è Massimiliano Allegri, che riconosce le grandi qualità di "Epic Brozo" e proprio per questo motivo avrebbe fatto alla Juventus il suo nome per rinforzare il centrocampo al termine di questa stagione, visto che il club meneghino non si priverebbe di un elemento di tale livello a stagione in corso.

Allegri gradirebbe Brozovic

La Juventus molto probabilmente rivoluzionerà il centrocampo al termine di questa stagione. Weston McKennie resta in uscita, e non è escluso che venga ceduto già a gennaio, Paul Pogba non dà garanzie al momento dal punto di vista fisico, mentre Adrien Rabiot dovrebbe andare via essendo in scadenza di contratto e la mamma-agente Veronique per il rinnovo chiederebbe un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione, cifra fuori portata.

Massimiliano Allegri, ammesso e non concesso che sia ancora lui il tecnico bianconero a luglio, starebbe studiando come rinforzare il reparto e tra i nomi fatti alla società bianconera ci sarebbe quello di Marcelo Brozovic. Il valore del centrocampista dell'Inter non si discute e lo ha dimostrato anche al Mondiale dove, pur essendo rientrato da poco da un infortunio che lo aveva tenuto fuori per oltre un mese, è stato tra quelli che hanno percorsi più chilometri tra tutti i calciatori e il ct della Croazia Dalic ha sempre cercato di non sostituirlo, a meno che non fosse stremato.

Il classe 1992 sembra cresciuto anche dal punto di vista realizzativo, visto che l'anno scorso aveva segnato due reti in tutto il campionato, mentre quest'anno è già a quota due in 10 partite giocate. A luglio, dunque, la Juve potrebbe fare un tentativo per convincere l'Inter a privarsi del pilastro del centrocampo, mentre per gennaio è fuori discussione una cessione importante per i nerazzurri.

La possibile richiesta dell'Inter

A giugno l'Inter potrebbe essere costretta a cedere almeno un big per fare cassa, per sistemare i conti e avere un tesoretto per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Nonostante ciò, servirà una proposta davvero importante da parte della Juventus per convincere i nerazzurri a privarsi di Marcelo Brozovic.

Pur non essendo giovanissimo, avendo compiuto 30 anni a novembre, il club meneghino non accetterà di sedersi al tavolo delle trattative per proposte inferiori ai 40 milioni di euro, chiudendo all'inserimento di contropartite tecniche nell'affare.