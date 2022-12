L'Inter è attesa da un 2023 in cui dovrà definire il mercato già in previsione di giugno, considerando anche che in rosa ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto. Parliamo soprattutto dei due difensori centrali De Vrij e Skriniar: per il primo sembrerebbe difficile un prolungamento di contratto, si lavora invece sull'intesa contrattuale con il difensore slovacco. L'Inter potrebbe valutare offerte anche per i giocatori più importanti, uno su tutti Denzel Dumfries, protagonista di una crescita evidente dopo l'arrivo all'Inter conseguente alla cessione di Hakimi al Paris Saint Germain.

Arrivato per circa 12 milioni di euro più bonus l'Inter lo valuterebbe attualmente circa 60 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe il Chelsea, che però non vorrebbe spendere una somma così importante.

Se dovesse comunque concretizzarsi la cessione del giocatore a giugno l'Inter potrebbe decidere di sostituirlo con Juan Cuadrado, in scadenza di contratto con la Juventus. Il colombiano difficilmente prolungherà con la società bianconera anche perché è uno dei giocatori che guadagna di più. Se dovesse lasciare Torino la Juventus potrebbe sostituirlo con Ivan Fresneda. Lo spagnolo potrebbe anticipare il suo arrivo nella società bianconera considerando soprattutto che attualmente Cuadrado non ha un'alternativa come centrocampista di fascia destra nel 3-5-2.

Possibile al riguardo un'offerta da circa 20 milioni di euro.

Possibile la cessione di Dumfries: potrebbe essere sostituito da Cuadrado

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riprese da juvelive.it, l'Inter potrebbe lasciar partire Dumfries a giugno. Sull'olandese ci sarebbe l'interesse del Chelsea anche se la valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro sarebbe considerata fin troppo pesante dalla società inglese.

Se dovesse partire potrebbe essere sostituito da Juan Cuadrado, che difficilmente prolungherà il contratto con la Juventus. Il colombiano alla lunga sarebbe sostituito da Ivan Fresneda, per il quale la Juventus potrebbe offrire circa 20 milioni di euro al Valladolid già a gennaio.

Il mercato dell'Inter

Ritornando all'Inter si valuta anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno.

Difficile il prolungamento di contratto per Stefan de Vrij, che piace a diverse società inglesi. Per quanto riguarda Skriniar ci sarebbe ancora distanza fra l'offerta d'ingaggio dell'Inter e le richieste del giocatore. Sul centrale ci sarebbe sempre il Paris Saint Germain che aveva provato ad acquistarlo nel recente Calciomercato estivo. Per quanto riguarda invece i rinforzi potrebbe arrivare a parametro zero Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach a giugno.