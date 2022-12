L'Inter lavora per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Non si escluderebbe una cessione illustre come quella di Alessandro Bastoni, che avrebbe molto mercato in Premier League. In caso di addio, i dirigenti meneghini potrebbero pensare a Piero Hincapiè del Bayer Leverkusen che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. Per gennaio si potrebbe accelerare anche per Franck Kessie del Barcellona, mentre in Spagna potrebbe andare in scena uno scambio alla pari tra Mouctar Diakhaby e Roberto Gagliardini.

Bastoni potrebbe partire a giugno

Alessandro Bastoni sarebbe molto apprezzato da Manchester City e Tottenham (da tempo interessato alla trattativa sotto espressa richiesta dell'allenatore Antonio Conte), che potrebbero mettere sul piatto circa 50 milioni di euro.

Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2024 e si potrebbe pensare alla cessione per mettere a segno una netta plusvalenza. L'erede potrebbe arrivare dal Bayer Leverkusen e sarebbe rappresentato il profilo di Piero Hincapiè. Il ragazzo ecuadoriano avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. I rapporti tra le società sarebbero buoni, anche perché i tedeschi avrebbero già contattato l'Inter in estate per avere Robin Gosens, che non sarebbe più centrale nei piani di Simone Inzaghi. Il secondo nome sarebbe quello di Gvardiol del Lipsia, ma la valutazione del croato supererebbe i 50 milioni di euro.

L'Inter vorrebbe rinforzare il centrocampo con Kessie

Nelle prossime settimane si potrebbero intavolare discorsi più concreti con il Barcellona per Kessie.

Il centrocampista piacerebbe da tempo a Piero Ausilio che vorrebbe ingaggiarlo in vista del contratto in scadenza di Roberto Gagliardini. Le due società potrebbero accordarsi sulla base di circa 10 milioni di euro ma, per la fumata bianca, i catalani dovrebbero partecipare al pagamento di parte dell'ingaggio che l'ivoriano percepisce attualmente.

Il nuovo difensore potrebbe arrivare dalla Spagna

Inter e Valencia potrebbero portare a segno uno scambio alla pari che riguarderebbe Diakhaby e Roberto Gagliardini. Entrambi non hanno rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 ed avrebbero una valutazione di circa 10 milioni di euro. Non sarebbero inamovibili per i rispettivi allenatori che potrebbero dare il consenso alla cessione già nelle prossime settimane.

I meneghini avrebbero bisogno di un centrale poiché non sarebbero ancora stati formalizzati i rinnovi di Stefan De Vrij, Milan Skriniar e Danilo D'Ambrosio. Gagliardini piacerebbe però anche in Italia a squadre come Torino e Cremonese che potrebbero offrire all'Inter non più di 5-6 milioni di euro.