Uno dei giocatori che ha lasciato l'Inter negli ultimi anni ma che è rimasto nei cuori dei tifosi nerazzurri è sicuramente Achraf Hakimi. Lo dimostrano i tanti messaggi di affetto che inondano i suoi social ogni giorno, in cui non esitano a chiedergli di tornare a Milano. L'esterno marocchino sta disputando un buon Mondiale in Qatar con la propria Nazionale e al Paris Saint Germain non è mai riuscito ad esprimere a pieno il proprio potenziale. Proprio per questo motivo non è da escludere che possa chiedere la cessione la prossima estate. Qualora accadesse, il club meneghino si farà trovare pronto per fare un tentativo.

Hakimi di nuovo in orbita Inter

L'Inter potrebbe cercare un rinforzo sulla fascia destra, soprattutto se dovesse cedere Denzel Dumfries, che piace molto in Premier League e valutato intorno ai 50 milioni di euro. Al suo posto l'Inter sogna il ritorno di Hakimi, per quello che sarebbe un cerchio che si chiude visto che l'olandese era stato preso nell'estate 2021 per sostituirlo, quando è stato ceduto al Paris Saint Germain.

A Parigi, però, l'esterno marocchino non è riuscito a mostrare a pieno il proprio valore, con prestazioni abbastanza altalenanti e proprio per questo la prossima estate è pronto a chiedere la cessione.

L'Inter è pronta a fare un tentativo per il classe 1998, consapevole che non sarà semplice arrivare a lui visto il contratto in scadenza a giugno 2026 e una valutazione che supera i 70 milioni di euro. Il club meneghino farà comunque un tentativo per arrivare a lui, magari mettendo sul piatto proprio Denzel Dumfries oltre ad un conguaglio sui 10-15 milioni di euro.

Bisognerà vedere se il Psg accetterà o se non vorrà scendere sotto il muro dei 70 milioni cash, un po' come fatto proprio dai nerazzurri l'estate scorsa con Milan Skriniar.

Juventus su Zielinski

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo ma sta valutando delle alternative valide a Sergej Milinkovic-Savic, la cui valutazione della Lazio, superiore ai 70 milioni di euro, è ritenuta eccessiva dai bianconeri.

Per questo motivo nel mirino sarebbe finito Piotr Zielinski, diverso dal serbo per caratteristiche ma anche molto bravo sotto porta e in rifinitura, come dimostrano i tre gol e i cinque assist collezionati in quindici presenze di campionato quest'anno.

Il Napoli lo valuta 30 milioni di euro, anche a causa del contratto in scadenza a giugno 2024. La Juve, però, proverà a mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie, oltre ad un conguaglio tra i 10 e i 15 milioni di euro.