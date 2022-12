L'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto arretrato al termine di questa stagione, visto che ci sono tante situazioni in sospeso tra giocatori in scadenza di contratto (Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio) e quelli in scadenza dal prestito (Francesco Acerbi). Inoltre c'è Alessandro Bastoni che è sempre appetito sul mercato e proprio per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparata. Ovviamente, in caso di cessione importante, il club meneghino cercherà un innesto che sia dello stesso livello e la suggestione risponde al nome di Kim Min-jae.

Il Torino potrebbe fare qualcosa sul mercato a gennaio, sia in entrata che in uscita. Sul fronte cessioni un giocatore che potrebbe lasciare è Toni Sanabria, finito nel mirino dell'Hellas Verona, che cerca rinforzi per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica.

Kim in orbita Inter

Uno dei nomi che potrebbe caratterizzare la prossima sessione di Calciomercato in estate è quello di Kim Min-jae. Il Napoli lo ha acquistato dal Fenerbahce pagando la clausola rescissoria da 20 milioni di euro al termine di un lungo tormentone di mercato, battendo alcune concorrenti. Tra queste c'era anche l'Inter, che aveva pensato al centrale sudcoreano qualora avesse ceduto Milan Skriniar al Paris Saint Germain.

Per la prossima estate, però, il classe 1996 potrebbe tornare in orbita nerazzurra alla luce della probabile rivoluzione nel reparto arretrato. Ovviamente non sarà semplice strappare il giocatore al club di Aurelio De Laurentiis. Non è però esclusa una cessione importante da parte dei meneghini, in particolare Alessandro Bastoni è stato accostato al Bayern Monaco, ma piacerebbe pure al Tottenham.

Il club londinese potrebbe offrire 60 milioni di euro per il suo cartellino. Con quel tesoretto l'Inter, secondo il giornalista turco esperto di mercato internazionale, Ekrem Konur, potrebbe pagare la clausola rescissoria inserita nel contratto del difensore coreano con il Napoli, tra i 45 e i 50 milioni di euro.

Molto dipenderà, appunto, dalle uscite dell'Inter, ma anche dalle mosse dei partenopei, che avrebbero avviato già i contatti con l'entourage di Kim per rinnovare il contratto, eliminando la clausola rescissoria con aumento dell'ingaggio, rispetto ai 2,5 milioni di euro percepiti attualmente.

L'offerta del Verona al Torino

Il Verona intanto è alla ricerca di un rinforzo importante in attacco e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Toni Sanabria in vista di gennaio. I gialloblu avrebbero un jolly da giocarsi per convincere il Torino a privarsene a stagione in corso. Sul piatto, infatti, verrebbe messo Darko Lazovic, che Juric conosce bene avendolo allenato ai tempi del Genoa e che accoglierebbe a braccia aperte. A quel punto, poi, il Toro dovrà operare sul mercato per cercare un innesto in attacco.