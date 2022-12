L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio reparto avanzato al termine di questa stagione. Edin Dzeko è in scadenza di contratto, Joaquin Correa sembra essere fuori dai piani, mentre Romelu Lukaku è in prestito dal Chelsea dunque bisognerà ridiscutere per un possibile prolungamento di un anno. Il nome nuovo finito nel mirino della società nerazzurra sarebbe quello di Beto, che tanto bene ha fatto all'Udinese in questo anno e mezzo in Serie A, trascinando i friulani ad una salvezza tranquilla l'anno scorso. Il giocatore potrebbe andare a ricoprire il ruolo di vice Lukaku in caso di permanenza del belga.

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno d'attacco da regalare a Vincenzo Italiano nell'immediato per gennaio, alla luce delle condizioni fisiche non ottimali di Nico Gonzalez. I viola starebbero pensando a Jeremie Boga, che all'Atalanta ha faticato non poco a trovare spazio.

Inter su Beto

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Beto per rinforzare l'attacco al termine di questa stagione. Il centravanti portoghese ha fatto molto bene con la maglia dell'Udinese sia lo scorso anno che in questa stagione, dove a suon di gol ha portato i friulani lontani dalle zone calde della classifica.

Lo scorso anno il classe 1998 ha messo a segno undici reti in ventotto presenze, mentre quest'anno è già a quota sei gol in quindici presenze, anche se non ha fornito assist.

Numeri importanti per un calciatore che ha ancora tantissimi margini di crescita e per questo i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su di lui, avendolo individuato come ideale vice Lukaku avendo caratteristiche che alla lontana somigliano a quelle del belga. In questi giorni sarebbero anche stati avviati i contatti con l'Udinese che, comunque, resta una bottega cara.

La valutazione di Beto si aggira sui 20 milioni di euro, ma il club meneghino avrebbe individuato la contropartita giusta per abbassare notevolmente l'esborso economico. Nell'affare potrebbe entrare Kristjan Asllani, valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro, oltre ad un piccolo conguaglio: a quel punto la fumata bianca sarebbe sempre più vicina.

Fiorentina su Boga

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno d'attacco di livello da regalare a Vincenzo Italiano a gennaio, alla luce dei problemi fisici che ha avuto Nico Gonzalez nella prima parte di stagione. I viola avrebbero individuato in Boga il rinforzo giusto, essendo molto rapido e bravo nel dribbling. L'Atalanta lo ha messo in uscita non avendo fatto benissimo e non essendo entrato negli schemi di Gasperini e lo valuta sui 15 milioni di euro. Nell'affare potrebbe entrare uno tra Maleh e Duncan per abbassare l'esborso economico.