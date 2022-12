L'Inter quasi certamente sarà tra le protagoniste delle prossime sessioni di Calciomercato, soprattutto in vista dell'estate. I nerazzurri potrebbero rinnovare l'attacco, visto che Joaquin Correa non ha convinto, Edin Dzeko è in scadenza di contratto mentre, per quanto riguarda Romelu Lukaku, bisognerà ridiscutere con il Chelsea un eventuale nuovo prestito.

La società nerazzurra, dunque, starebbe cominciando a sondare alcune piste per capire come rinforzare il reparto. Una recente suggestione di mercato sembra rispondere al nome di Roberto Firmino che potrebbe lasciare il Liverpool.

Il Napoli, invece, per la prossima stagione sarebbe alla ricerca di un calciatore che possa ulteriormente migliorare il tasso tecnico del settore offensivo. Per questo motivo, il club partenopeo avrebbe messo gli occhi su Nicolò Zaniolo. Il rinnovo di Zaniolo con la Roma tarda ad arrivare. I giallorossi, se non dovessero trovare l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2024, potrebbe aprire alla cessione del trequartista toscano.

Inter: idea Firmino ma ci sarebbe il nodo-ingaggio

L'Inter di Simone Inzaghi nella prossima stagione potrebbe avere dei volti nuovi in attacco. I nerazzurri potrebbero pensare a Roberto Firmino che avrebbe ormai perso il posto da titolare al Liverpool.

L'attaccante brasiliano sembra ormai chiuso da Diogo Jota, Luis Diaz, Darwin Nunez e Mohamed Salah. Nonostante ciò, il centravanti sudamericano è riuscito comunque a collezionare 13 presenze tra Premier League e Champions, mettendo a segno nove reti complessive e tre assist.

Firmino è in scadenza di contratto con il Liverpool e al momento non sembrano esserci grossi spiragli per un eventuale rinnovo.

Il brasiliano percepisce 9 milioni a stagione, ma difficilmente questa cifra gli verrebbe garantita da altri club. Nonostante ciò, proprio lo stipendio potrebbe essere l'ostacolo principale dell'Inter che potrebbe mettere sul piatto al massimo 4-5 milioni di euro all'anno per un biennale con probabile opzione per un terzo anno.

La probabile proposta del Napoli per Zaniolo

Il Napoli nella prossima estate potrebbe avere come obiettivo di mercato Nicolò Zaniolo, il quale potrebbe lasciare la Roma se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2024.

I giallorossi stanno cercando di evitare di perdere il fantasista a parametro zero. Il Napoli, dal canto suo, non avrebbe intenzione di superare i 30 milioni di euro per acquistare Zaniolo. Gli azzurri avrebbero già contattato l'agente Claudio Vigorelli per manifestare il proprio interesse, e sembra che il club partenopeo sia destinazione gradita al calciatore.