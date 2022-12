'Abbiamo vissuto oltre le nostre possibilità per diventare i numeri uno. Presi grandi rischi'. Queste le considerazioni attribuibili ad Andrea Agnelli, parole datate il 24 aprile 2020 e che sarebbero fra i documenti valutati dalla Procura di Torino nell'indagine giudiziaria che sta riguardando la Juventus. Parole con cui l'oramai ex presidente Agnelli si sarebbe rivolto ai suoi ex dirigenti Paratici, Nedved, Cherubini e Bertola. A pesare sarebbe stata proprio la pandemia da coronavirus. Sempre nel documento si evince come la società bianconera abbia messo in sicurezza il pagamento degli stipendi fino al 30 giugno 2020 nonostante una perdita contabile di circa 220 milioni di euro.

L'ex presidente della Juventus avrebbe espresso dichiarazioni anche su altre società europee sottolineando come Barcellona, Paris Saint Germain attualmente sarebbero le società in maggiori difficoltà dal punto di vista economico, le uniche sane invece Bayern Monaco e Real Madrid. Infine Agnelli avrebbe rivelato che il capitano Chiellini era a conoscenza del fatto che se non si fosse giocato fino a marzo 2021 nel campionato italiano i giocatori avrebbero dovuto rinunciare agli stipendi. Parole che se fossero confermato dimostrerebbero i problemi economici scaturiti soprattutto a causa dalla pandemia da coronavirus anche se ci sarebbero anche errori gestionali e di investimenti, su tutti l'acquisto di Cristiano Ronaldo costato più di 200 milioni di euro fra cartellino e ingaggio.

Agnelli avrebbe rivelato ai suoi ex dirigenti nel 2020 che la Juventus avrebbe vissuto oltre le proprie possibilità

La Procura di Torino nell'indagine giudiziaria con protagonista la Juventus starebbe valutando fra gli atti anche un documento in cui Agnelli nel 2020 avrebbe riferito ai suoi ex dirigenti che la società bianconera avrebbe vissuto oltre le proprie possibilità economiche per diventare una società importante.

Avrebbe preso dei rischi evidenti, a cominciare da alcuni investimenti pesanti come l'arrivo di Cristiano Ronaldo o quello di Matthijs de Ligt. A pesare ulteriormente sulla situazione economica societaria la pandemia da coronavirus che ha portato ad una mancanza di ricavi importante.

L'indagine della Procura di Torino

Come è noto di recente la Procura di Torino ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Agnelli, ex presidente, per l'ex vicepresidente Pavel Nedved e l'ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

Elkann ha recentemente nominato come presidente designato della Juventus Gianluca Ferrero e come amministratore delegato Maurizio Scanavino. Si attende il Consiglio d'Amministrazione previsto in data 18 gennaio.