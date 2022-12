Nelle scorse ore Massimiliano Allegri e Moise Kean sono stati intervistati in vista della ripresa della stagione della Juventus. Il tecnico ha analizzato quello che potrebbe essere il mercato di riparazione dei bianconeri, mentre l'attaccante italiano ha parlato degli obiettivi della squadra piemontese in questa seconda fase di campionato.

Juventus, Allegri: 'Abbiamo avuto tanti calciatori fuori per infortunio, saranno loro i nostri rinforzi per gennaio'

Massimiliano Allegri, dopo la lunga sosta dei mondiali, è tornato a parlare pubblicamente in un'intervento a Dazn, affermando: "Credo che la Juventus abbia una rosa importante, una rosa forte, abbiamo dei giocatori che nella prima parte di stagione sono stati fuori per infortunio e quindi sono loro gli acquisti del mercato di gennaio".

Allegri ha poi parlato del rientrante Federico Chiesa, affermando come l'esterno ex Fiorentina abbia la ferma volontà di essere determinante per la Juventus ma che il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per 10 mesi, suggerirebbe di non bruciare le tappe e di affrontare il reintegro con la massima serenità e calma.

Il tecnico ha poi parlato degli obiettivi della Juventus per la seconda parte di stagione, affermando come la squadra bianconera non dovrà guardare al Napoli, bensì pensare a sé stessa: "Il nostro obiettivo, dal 4 gennaio fino al 5 giugno abbiamo la possibilità di giocare sicuramente 26 partite, ma bisogna essere bravi e cercare di giocarne 36 partite, vorrebbe dire arrivare in finale di Coppa Italia e di Europa League".

Infine Allegri ha fatto il punto sugli infortunati in casa Juventus, affermando come Pogba sia al secondo giorno di corsa, Vlahovic stia continuando il suo percorso riabilitativo e Cuadrado ricomincerà a correre gli ultimi di dicembre, mentre Bonucci rimarrà ai box per un problema riscontrato in questi giorni.

Juventus, Kean: 'Il nostro obiettivo è il Napoli, sarà bello competere con squadre come Inter e Milan'

Oltre ad Allegri, anche Moise Kean ha rilasciato un'intervista alla stessa emittente, affermando: "Ci stiamo allenando bene, adesso ci raggiungeranno quelli che hanno disputato la Coppa del Mondo, ci saremo tutti. La squadra sta bene, stiamo facendo delle ottime prove, adesso manca una partita per essere pronti per la ripresa del campionato".

Kean ha poi parlato dei possibili obiettivi della Juventus: "Sicuramente c'è il Napoli, ma ci siamo anche noi. Sarà una bella competizione, è anche bello competere con ottime squadre come Napoli, Inter e Milan".