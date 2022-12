In tanti in questi giorni hanno criticato l'oramai ex presidente della Juventus Andrea Agnelli anticipando in un certo senso eventuali sentenze che lo riguarderanno a seguito della nota inchiesta Prisma: in pochi nel momento di emettere giudizi sembrano ricordare che 12 anni di Agnelli come presidente hanno portato tante vittorie ai bianconeri in Italia oltre a due finali di Champions League purtroppo perse. Con lui è cresciuto molto il brand Juventus, senza contare la valorizzazione del settore giovanile, il lancio dell'under 23 e quello della Juventus Women.

A riconoscere i meriti dell'ex presidente della società bianconera di recente è stato Graziano Campi. Intervistato da juventusnews24.com il giornalista sportivo ha dichiarato che spera di rivedere quanto prima alla Juventus Agnelli anche perché Ferrero ed Elkann hanno meno esperienza di lui in campo calcistico. Campi ha aggiunto che anche se avrà sbagliato Agnelli deve ritornare perché è in grado di migliorare il calcio italiano. Tale pausa potrebbe servirgli per riposarsi e per ritornare carico con nuovi progetti.

Campi ha parlato dell'oramai ex presidente della Juventus

'Agnelli ha fatto degli errori e li abbiamo visti tutti. Ma essere presidente della Juve per tutti con questi anni, con tutte le pressioni che comporta, è logorante'.

Queste le dichiarazioni di Graziano Campi, intervistato da juventusnews24. Il giornalista sportivo ha aggiunto che spera venga assolto così anche da ritrovare serenità: 'Si merita di ritornare più carico e rilassato, con una visione e progetti che possano servire per migliorare il calcio'. Parole importanti quelle di Graziano Campi in attesa del processo che potrebbe riguardare tutto il Consiglio d'amministrazione dimissionario della Juventus.

Le intercettazioni telefoniche riguarderebbero anche a Paratici, ex direttore sportivo della Juve

Intanto la Procura di Torino ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio non solo di Agnelli ma anche di Nedved, Arrivabene e dell'ex direttore sportivo ed attuale direttore generale del Tottenham Fabio Paratici. Quest'ultimo è stato uno dei più chiacchierati di recente dai giornali per via di una serie di intercettazioni che sembrano porlo al centro di una possibile e ipotetica (perchè tutta da provare) mala-gestione del mercato della Juventus. Intanto si attende il nuovo Consiglio d'Amministrazione previsto per il 18 gennaio: ci saranno sia il presidente designato Gianluca Ferrero che il nuovo amministratore delegato Maurizio Scanavino.