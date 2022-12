La Juventus è attesa da giorni importanti da qui alla ripresa della stagione prevista il 4 gennaio nel match di campionato contro la Cremonese. Intanto da martedì pomeriggio la squadra si ritroverà alla Continassa con Massimiliano Allegri. Mancheranno i nazionali impegnati al mondiale e gli infortunati, su tutti Paul Pogba che proseguirà il lavoro differenziato in attesa del rientro graduale con i compagni di squadra. Attualmente in Qatar sono rimasti Rabiot con la nazionale francese, Danilo, Alex Sandro e Bremer con il Brasile e Paredes e Di Maria con la nazionale argentina.

Proprio il 34enne della nazionale di Scaloni è uno dei giocatori in scadenza di contratto a giugno con la società bianconera.

Attualmente sembra difficile un suo prolungamento di contrato con la Juventus per motivi anagrafici ed economici. L'argentino è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 7 milioni di euro a stagione più bonus anche se l'ingaggio è alleggerito dal Decreto Crescita. Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri. Secondo La Gazzetta dello Sport la Juventus potrebbe incontrare Di Maria dopo il mondiale per valutare eventualmente la possibilità di una conferma anche nella stagione 2023-2024.

Molto dipenderà dalla volontà del giocatore di rimanere a livelli importanti o di considerare un ritorno nel campionato argentino.

Possibile incontro fra Di Maria e la Juve per valutare una conferma dell'argentino

Molto dipenderà dall'offerta della società bianconera, ma anche dalla situazione giudiziaria che sta riguardando la società bianconera. Se non dovesse arrivare la qualificazione alle competizioni europee magari dovuta a eventuali punti di penalizzazione, l'addio di Di Maria diventerebbe una possibilità sempre più concreta. Di Maria non è l'unico giocatore in scadenza a giugno.

I giocatori in scadenza di contratto a giugno: ci sono anche Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot

Nella Juventus ci sono altri giocatori che hanno il contratto in scadenza Alex Sandro tra i partenti a giugno, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot. Difficile per loro la conferma per motivi anagrafici ed economici. Fra l'altro la Juve starebbe lavorando a dei sostituti. Al posto del brasiliano potrebbe arrivare Grimaldo o eventualmente Nuno Tavares, attualmente in prestito all'Olympique Marsiglia dall'Arsenal. Per quanto riguarda la fascia destra a gennaio potrebbe arrivare Alvaro Odriozola in prestito gratuito dal Real Madrid fino a giugno.