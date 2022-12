La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui potrebbe decidere di lasciar partire diversi giocatori per diverse motivazioni. Si parla di una cessione di Weston McKennie, valutato circa 30 milioni di euro, che potrebbe agevolare l'arrivo di un terzino destro come Fresneda. Per quanto riguarda i giovani si valutano delle cessioni in prestito per dargli la possibilità di raccogliere più minutaggio. È il caso di Kaio Jorge, che ha saltato tutto il 2022 per un infortunio al ginocchio e sarebbe pronto a giocare da titolare anche per recuperare la forma ideale.

A gennaio compirà 21 anni e sarà importante per lui trovare una società che gli dia fiducia così da ritornare a luglio per giocarsi un posto da titolare nella società bianconera. Secondo rumor di mercato ci sarebbero diverse possibilità per il brasiliano. Una di queste porterebbe alla permanenza nel campionato italiano, ci sarebbero Empoli e Sampdoria sul brasiliano, soprattutto se la società ligure dovesse decidere si lasciar partire Caputo. Ci sarebbe anche la possibilità di un trasferimento in Spagna per il giocatore, con il Valencia che sarebbe pronto ad acquistarlo in prestito fino a giugno. Potrebbe anche ritornare nel campionato brasiliano, un'esperienza professionale che potrebbe garantirgli un definitivo salto di qualità essendo cresciuto nel campionato della sua nazione, nel Santos.

La Juventus lo acquistò nel Calciomercato estivo del 2021 per circa 3 milioni di euro perché il giocatore era in scadenza di contratto a dicembre con la società brasiliana.

Sul giocatore ci sarebbero diverse società, in Italia piace alla Sampdoria e all'Empoli, in Spagna al Valencia. Potrebbe ritornare anche nel campionato brasiliano, la società bianconera potrebbe decidere di lasciarlo partire per dargli la possibilità di raccogliere più minutaggio. Kaio Jorge si è infortunato a gennaio al ginocchio e ha bisogno di giocare titolare, garanzia che attualmente non avrebbe alla Juventus anche se molto dipenderà dal recupero ottimale di Vlahovic, condizionato nella prima parte di stagione dal problema di pubalgia.

La società bianconera potrebbe decidere di lasciar partire il brasiliano negli ultimi giorni di mercato.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus valuta anche i rinforzi in previsione del mercato di giugno. A tal riguardo la società bianconera potrebbe decidere di attingere al mercato dei parametri zero nel ruolo di terzino e di centrocampista soprattutto se dovessero essere confermate le partenza di Alex Sandro e Adrien Rabiot. A tal riguardo piacerebbero Alejandro Grimaldo e Youri Tielemans, in scadenza di contratto a giugno.