La Juventus è attesa da settimane importanti soprattutto a gennaio quando ripartirà il calcio giocato. Dall'altra parte la società bianconera è impegnata anche sul fronte giudiziario, con un possibile processo che potrebbe iniziare riguardante l'indagine su cui sta lavorando la Procura di Torino. Fra i capi d'accusa principali spiccano quelli delle presunte plusvalenze fittizie e il possibile falso in bilancio. Servirà una società forte pronta a difendersi in maniera decisa, per questo sarà molto importante anche la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione prevista il 18 gennaio.

Attualmente gli unici nomi noti che faranno parte dello stesso sono il presidente designato Gianluca Ferraro e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Manca il vice presidente ed in generale i membri rimanenti che costituiranno insieme a Ferrero e Scanavino il Consiglio d'Amministrazione.

Come scrive Tuttosport non dovrebbero esserci figure sportive all'interno dello stesso proprio perché in questo momento c'è bisogno di difendersi nella maniera adeguata qualora dovesse esserci un processo. Per questo Elkann dovrebbe affidarsi ad un 'governo tecnico' con i membri che dovrebbero essere tutti esperti dell'area amministrativa e quindi di revisione di bilanci. Una necessità più che un'esigenza questa, anche se la Juventus si è mostrata tranquilla sulla vicenda pubblicando una nota in cui parla di plusvalenze irrilevanti dichiarando di essere convinti di aver agito nel rispetto delle leggi.

Il Consiglio d'Amministrazione dovrebbe essere formato da esperti nell'area amministrativa

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione dovrebbe essere formato da esperti dell'area amministrativa, che lavorino anche sulla revisione dei bilanci. Una scelta che sarebbe motivata dal fatto che la società bianconera potrebbe fronteggiare un processo in merito alle presunte plusvalenze fittizie e al possibile falso in bilancio riguardante la manovra stipendi del 2020.

Di conseguenza se così fosse non ci sarebbe posto al momento nel Consiglio d'Amministrazione per Alessandro Del Piero, che alcuni giornali avevano confermato potesse essere nominato vicepresidente al posto di Nedved. Non è da scartare la possibilità che l'ex giocatore bianconera venga nominato come dirigente per la gestione sportiva insieme a Massimiliano Allegri e a Federico Cherubini.

Possibile il ritorno di Marotta nella Juventus

A proposito di dirigenza bianconera le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un Elkann che avrebbe chiesto a Marotta la disponibilità a ritornare nella società bianconera. Come è noto il dirigente ha un contratto con l'Inter fino a giugno 2025 e potrebbe considerare una nuova esperienza professionale nella società bianconera dopo essere stato alla Juventus dal 2010 al 2018