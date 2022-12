Nella giornata di oggi, l'ex calciatore del Calgiari Jeda ha parlato a TMW Radio commentando lo stato di forma di Paul Pogba ed affermando di non credere più nella ripresa totale del centrocampista francese. Proprio i problemi fisici di Pogba, potrebbero inoltre bloccare la cessione da parte della Juventus di Adrien Rabiot.

Jeda su Pogba: 'Pensavo che potesse fare la differenza alla Juventus ma dopo tutti gli infortuni che ha avuto non ci credo più'

Da un po' si rincorrono le voci di un Allegri preoccupato per Paul Pogba. Il francese è stato uno dei colpi principali fatti dalla Juventus nella scorsa estate, ma i tanti infortuni che hanno colpito il centrocampista francese non gli hanno ancora permesso di scendere in campo per neanche un minuto di gioco ufficiale.

Di questo, ha dunque voluto parlare l'ex calciatore del Cagliari Jeda, che a Tuttomercatoweb Radio, ha detto di Pogba: "Arrivati a questo punto Allegri deve pensare a una Juventus senza di lui. Con tutto il casino fatto con l'infortunio...invece di sentire il parere della società si è affidato non so a chi e ha sbagliato. Per me sarebbe stato uno che poteva fare la differenza, ma ora non ci credo più".

Jeda ha poi spostato il suo discorso su Paulo Dybala, ex attaccante della Juventus finito nella scorsa sessione di mercato alla Roma: "Come falso nove Dybala può essere provato, ma servono tutti gli altri che lo devono aiutare. La Roma è molto tecnica da metà campo in su e deve provarci a cambiare".

Infine Jeda ha concluso il suo intervento dedicando un pensiero al Cagliari: secondo l'ex calciatore, la compagine sarda non sarebbe completa tecnicamente per affrontare un campionato complesso come la Serie B e la dirigenza della società rossoblu dovrebbe aiutare il tecnico Ranieri, dandogli tempo e fornendogli i giusto mezzi per rendere la squadra competitiva.

Juventus, i problemi di Pogba potrebbero bloccare la cessione di Rabiot

Restando in tema Pogba, i problemi fisici che sta avendo il calciatore francese non solo influirebbero nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri ma anche nella prossima finestra di calciomercato invernale. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino infatti, i dirigenti della Juve starebbero temporeggiando sull'eventuale cessione di Adrien Rabiot, calciatore che avrebbe degli estimatori in Premier League e che a fine anno, potrebbe svincolarsi dalla Juventus come parametro 0.

Discorso diverso invece varrebbe per Weston McKennie: il mediano statunitense, sarebbe stato messo sul mercato a prescindere e qualora arrivasse alla Continassa un'offerta da circa 30 milioni di euro, allora il calciatore ex Shalke 04, potrebbe davvero abbandonare la Juventus a titolo definitivo.