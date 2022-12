La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nelle ultime stagioni. Soprattutto nel 2022, non ci si riferisce solo al mercato estivo ma anche a quello di gennaio, quando sono arrivati giocatori come Zakaria e Vlahovic. La società bianconera ha fatto anche cessioni pesanti, ovvero quelle di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, trasferitisi al Tottenham. Proprio il centrocampista svedese, di recente, è stato protagonista di un'intervista in cui ha parlato anche della sua esperienza professionale a Torino, sottolineando come, soprattutto al secondo anno, ha avuto non poche problematiche.

Non è un caso che, poi, la società bianconera abbia deciso di cederlo a gennaio 2022 al Tottenham, dove sembra aver ritrovato fiducia e qualità grazie anche al lavoro di Fabio Paratici e Antonio Conte. Lo svedese ha dichiarato che si è sentito scarso alla Juventus, grandi meriti vanno quindi agli attuali direttore generale e tecnico del Tottenham per averlo sostenuto e per averlo aiutato a migliorare. Ha sottolineato che, al suo trasferimento nel campionato inglese, ha avuto paura di poter incontrare altre problematiche proprio per la presenza di tanti giocatori forti ma adesso è felice sia il Tottenham che nella nazionale svedese.

Dejan Kulusevski ha parlato della sua esperienza professionale alla Juventus

'Nel mio secondo anno a Torino stavo iniziando a sentirmi scarso e questo per un calciatore è la cosa peggiore perchè ti porta a dubitare di quello che fai e di ogni scelta che compi'. Queste le dichiarazioni di Dejan Kulusevski in una recente intervista alla stampa svedese.

Il centrocampista ha aggiunto: 'Antonio Conte e Fabio Paratici mi hanno aiutato moltissimo donandomi una sicurezza che mi ha aiutato a migliorare e adesso sono felicissimo qui, le cose vanno bene sia in nazionale che con la società'. Come è noto Kulusevski si è trasferito al Tottenham nel mercato di gennaio 2022 in prestito con obbligo di riscatto nel 2023 per un totale di circa 43 milioni di euro, più o meno la somma utilizzata dalla Juventus per acquistare lo svedese dall'Atalanta.

In questa stagione, il giocatore è stato condizionato da un infortunio nella prima parte, fino ad adesso ha disputato 13 match fra campionato inglese, Efl Cup e Champions League con un gol segnato e 5 assist forniti ai suoi compagni.

Alla Juventus ha vinto una Supercoppa italiana e una Coppa Italia

L'esperienza professionale alla Juventus non è stata ideale, acquistato a gennaio 2020 è rimasto in prestito al Parma fino all'approdo a Torino a luglio. Una stagione e mezza nella società bianconera in cui ha disputato 55 match fra tutte le competizioni giocate e segnato 5 gol. Fra le competizioni vinte spiccano la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana nella prima stagione di Pirlo.