La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Tante le esigenze soprattutto per quanto riguarda le fasce, dove potrebbe arrivare un'alternativa a Cuadrado. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera anche per le cessioni, con Kaio Jorge e Matias Soulé che potrebbero lasciare Torino in prestito. Da valutare anche la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno, una su tutte quella di Adrien Rabiot. Attualmente il francese ha maggiori possibilità di conferma nella società bianconera rispetto ai vari Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria proprio perché considerato molto importante dall'allenatore Massimiliano Allegri.

Il problema di fondo attualmente sarebbe rappresentato dalla distanza fra le richieste del giocatore (che vorrebbe circa 10 milioni di euro netti a stagione più bonus) e l'offerta della Juventus, che potrebbe essere di circa 7 milioni di euro a stagione più bonus. Secondo il Corriere dello Sport la mamma agente sportivo di Rabiot si sarebbe aspettata un incontro con la società bianconera già ad inizio stagione per valutare l'eventuale prolungamento di contratto del francese. Il tutto perchè l'entourage del transalpino dà per buone le parole di Allegri che ha sempre dato molta importanza al centrale di centrocampo vice campione del mondo. Attualmente i rapporti professionali tra Veronique Rabiot e la società bianconera sarebbero comunque buoni, già ad inizio 2023 potrebbe dunque esserci un incontro in cui le parti si confronteranno per provare a trovare un'intesa contrattuale per un'eventuale prolungamento del centrocampista.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dal Corriere dello Sport, la mamma e agente di Rabiot si sarebbe aspettata un incontro con la Juventus per discutere del prolungamento del centrocampista già a giugno, ovvero ad inizio stagione, proprio per l'importanza del francese per Allegri.

Un incontro che evidentemente è stato posticipato e che potrebbe tenersi ad inizio 2023. La Juventus proverà ad ascoltare le richieste del giocatore, che dovrebbero essere di circa 10 milioni di euro a stagione più bonus. Da capire se ci sarà una somma anche alla firma, abitualmente garantita quando un giocatore si trasferisce a parametro zero in un'altra società.

Non è questo il caso evidentemente, ma molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore di rimanere o meno a Torino.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire altri giocatori a scadenza di contratto: su tutti Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Al posto del brasiliano potrebbe arrivare un altro terzino a parametro zero: parliamo di Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.