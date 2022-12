La Juventus ha iniziato la preparazione atletica in previsione della ripartenza della stagione a gennaio. Il primo match sarà contro la Cremonese, poi Udinese e Napoli, sfide che ci diranno molto delle ambizioni della squadra bianconera. Da valutare da vicino il mercato, con alcune cessioni che potrebbero concretizzarsi a gennaio. A proposito di trasferimenti nel recente Calciomercato estivo il terzino Luca Pellegrini è andato in prestito all'Eintracht Francoforte. Un'esperienza professionale che nella prima parte di stagione non è stata ideale per il giocatore anche perché la squadra tedesca gioca con il 3-5-2.

Pellegrini da sempre è stato schierato da terzino e non avrebbe le caratteristiche fisiche per fare tutta la fascia. Non è un caso che nelle 14 partite giocate nella prima parte di stagione in solo 8 è stato titolare. Secondo le ultime indiscrezioni il rapporto professionale ed umano con il tecnico dell'Eintracht Francoforte non sarebbe ideale. Il motivo sarebbe riscontrabile nell'ultima amichevole disputata dai tedeschi a novembre in Giappone contro il Gamba Osaka. Il giocatore non è stato schierato dal tecnico, un provvedimento che avrebbe motivi disciplinari in quanto nella trasferta precedente ci sarebbe stata una discussione fra Pellegrini e Glasner. A riportare la notizia è hr-sport. Nonostante questo però il giocatore dovrebbe rimanere in prestito all'Eintracht Francoforte almeno fino a giugno.

Possibile litigio fra Pellegrini e il tecnico dell'Eintracht Francoforte Glasner

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe stata una discussione fra Luca Pellegrini e Oliver Glasner, tecnico dell'Eintracht Francoforte, che avrebbe portato all'esclusione del giocatore dall'amichevole contro il Gamba Osaka. Il terzino in prestito dalla Juventus non sta raccogliendo molto minutaggio nella società tedesca, in 14 match disputati in soli 8 ha giocato titolare.

E' stato anche sostituito in diversi match, segnale evidente di come non stia avendo un'esperienza professionale ideale nell'Eintracht Francoforte. Fra i motivi ci sarebbe anche l'idea di gioco della squadra tedesca, Glasner gioca con il 3-5-2, che non agevola Pellegrini da sempre schierato da terzino.

La scorsa stagione Pellegrini era la riserva di Alex Sandro alla Juventus

Anche la scorsa stagione era l'alternativa ad Alex Sandro ormai dato per partente. Sarebbe da scartare un suo ritorno a Torino già a gennaio, fra l'altro avrebbe lo stesso problema anche alla Juventus se consideriamo che Allegri soprattutto nelle ultime partite prima della pausa mondiale si è affidato al 3-5-2 per valorizzare le caratteristiche tecniche e fisiche di Kostic.