La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Si parla del possibile arrivo di un terzino destro ma anche di diverse cessioni che potrebbero riguardare la società bianconera. Un mercato che potrebbe iniziare dopo il 18 gennaio, data del primo Consiglio d'Amministrazione. Sarà l'amministratore delegato Maurizio Scanavino a supportare il lavoro di Massimiliano Allegri e di Federico Cherubini, che sono stati confermati dalla proprietà almeno fino a giugno. Arrivano però notizie in merito al possibile ingaggio di un nuovo direttore sportivo da parte della società bianconera.

Potrebbe essere confermato Cherubini ma in un ruolo diverso rispetto a quello attuale. L'attuale direttore sportivo lascerebbe posto ad un altro dirigente, si parla del possibile ingaggio di Luis Campos, amico di Allegri e che ha dimostrato di saper lavorare molto bene nelle sue esperienze professionali al Monaco, al Lille e al Paris Saint Germain. Si valutano però anche nomi italiani, piace ad esempio Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino e della Roma e attualmente senza società. Negli ultimi giorni arrivano conferme anche in merito ad una possibile offerta della Juventus per l'attuale dirigente del Milan Ricky Massara, che ha fatto un lavoro molto importante nelle ultime stagioni rinforzando la rosa milanese con giocatori di qualità a prezzo vantaggioso.

Potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo alla Juventus: piacerebbe Luis Campos

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo dalla stagione 2023-2024. Confermato almeno fino a giugno Cherubini, l'attuale direttore sportivo della Juventus potrebbe essere supportato da un nuovo dirigente, con Cherubini che ritornerebbe ad avere un ruolo di riferimento nello scouting dei giocatori.

Si parla del possibile ingaggio di Luis Campos, amico di Allegri. I due a giugno sono stati immortalati fuori ad un hotel Montecarlo. In tanti avevano ipotizzato un possibile trasferimento di Allegri al Paris Saint Germain. I due invece potrebbero lavorare insieme nella società bianconera. Piacciono anche Gianluca Petrachi, da tempo senza società, e Ricky Massara, uno dei protagonisti della vittoria del Milan in campionato la scorsa stagione.

L'attuale direttore sportivo della società milanese piace molto perché ha saputo acquistare a prezzo vantaggioso giocatori rivelatasi molti importanti per Pioli e la squadra milanese.

Il mercato della Juventus

La Juventus però lavora già al mercato di giugno anche perché si valutano ingaggi a parametro zero per la stagione 2023-2024. Potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, in sostituzione di Alex Sandro, che è in scadenza di contratto a giugno come Juan Cuadrado e Angel Di Maria.