La Juventus è attesa da un 2023 impegnativo fra calcio giocato, mercato e vicende giudiziarie. Negli ultimi giorni l'argomento principale è stata l'Inchiesta Prisma, con la Procura di Torino e la Consob che proseguono le indagini in merito alle presunte plusvalenze finanziarie e alla manovra stipendi fatta dalla società bianconera del 2020-2021. Dovremmo aspettare qualche settimana per capire come procederà la vicenda giudiziaria, la Juventus si è mostrata tranquilla e convinta della propria liceità come si legge nella nota ufficiale pubblicata qualche giorno fa sul sito ufficiale.

Come è noto Andrea Agnelli si è dimesso da presidente della Juventus così come tutto il Consiglio d'Amministrazione della società bianconera. Il nuovo sarà nominato il 18 gennaio anche se il nome dei membri si conoscerà già a fine dicembre. Intanto però arrivano notizie importanti in merito al futuro societario della Juventus, secondo Panorama Andrea Agnelli dopo l'inchiesta Prisma potrebbe acquistare le quote societarie di proprietà di John Elkann riguardanti la Juventus. Ci sarebbe già un'intesa fra il presidente della Exor e Agnelli. Di conseguenza la Juventus dovrebbe diventare per gran parte di proprietà dell'ex presidente dimissionario, con parte delle quote che dovrebbero rimanere al fondo d'investimento Lindsell Train.

Intanto però c'è da lavorare in previsione di un 2023 che sarà molto importante per la società bianconera considerando che potrebbero arrivare nuovi dirigenti oltre al fatto che in estate si festeggeranno i 100 anni di proprietà della Famiglia Agnelli. Per questo potrebbero arrivare rinforzi di qualità come ad esempio Sergej Milinkovic Savic e Niccolò Zaniolo.

Da capire però quale sarà lo staff dirigenziale che porterà avanti il mercato della società bianconera a giugno.

Possibile il ritorno di Marotta e Del Piero

Le ultime indiscrezioni di mercato confermano come la Juventus stia lavorando al ritorno di Marotta. Si parla di diversi contatti fra Elkann e l'attuale dirigente dell'Inter. Insieme a lui potrebbe ritornare anche Alessandro Del Piero, nel ruolo di vicepresidente. Per quanto riguarda invece il direttore sportivo, potrebbe arrivare un dirigente che affiancherà Cherubini o che eventualmente lo sostituirà. Piacciono Giuntoli, Tare e Petrachi.