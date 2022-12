La Juventus sta vivendo un momento complesso dal punto di vista societario dopo le dimissioni del Consiglio d'Amministrazione. Una decisione, come sottolineato da John Elkann, arrivata per salvaguardare la società bianconera. Intanto però prosegue il lavoro di Federico Cherubini e Massimiliano Allegri, entrambi confermati dal presidente della Exor: il toscano rimarrà quasi certamente alla guida della società bianconera con un ruolo di responsabilità sulla gestione sportiva fino almeno a giugno, ma secondo La Gazzetta dello Sport la proprietà potrebbe aver già deciso il sostituto per la stagione 2023-2024.

Al centro di tutto il possibile ritorno di Antonio Conte, che come noto non ha prolungato la propria intesa contrattuale con il Tottenham. L'ingaggio di Conte si accompagnerebbe al rientro in società di altre possibili figure, da Gianluigi Buffon a Giorgio Chiellini, fino ad arrivare ad Alessandro Del Piero, per il quale si parla di un possibile ruolo da vicepresidente della società bianconera.

Ipotesi ritorno di Conte sulla panchina della Juventus dalla stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe dunque ingaggiare dalla stagione 2023-2024 Antonio Conte. Con le dimissioni di Andrea Agnelli l'eventuale ingaggio di Conte avrebbe maggiori possibilità di riuscita, almeno secondo i media sportivi, considerando anche il modo in cui i due si sono lasciati nel 2014, quando il tecnico decise di dimettersi dalla guida della squadra bianconera poco prima dell'inizio della preparazione estiva.

Con il tempo i rapporti umani fra i due sarebbero migliorati ma da presidente nel 2021 Agnelli ha voluto il ritorno di Massimiliano Allegri nonostante il tecnico pugliese fosse senza panchina.

Possibile un ritorno anche di Del Piero nel ruolo di vicepresidente della Juventus

Negli ultimi giorni si è parlato anche molto di un altro possibile ritorno alla Juventus, quello di Alessandro Del Piero, per il quale si ipotizza un possibile ingaggio da vicepresidente al posto del dimissionario Pavel Nedved.

Lo stesso Del Piero ha commentato sui social la cosa evidenziando come al momento, ma anche nel prossimo futuro, non rilascerà alcuna dichiarazione ufficiale circa queste voci per poter lasciare tranquilli i nuovi insediati (Ferrero e Scanavino presidente e nuovo dg) di operare e lavorare per il bene del club.