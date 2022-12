Oggi 22 dicembre, la Juventus è scesa in campo per affrontare il Rijeka in amichevole. I bianconeri si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Moise Kean. Al termine della partita Massimiliano Allegri ha incontrato i media in mixed zone rivelando che Maurizio Scanavino ha già avuto modo di presentarsi a tutta la squadra: "Oggi ha parlato il direttore generale Scanavino, si è presentato alla squadra e allo staff". Il tecnico livornese ha sottolineato che il nuovo dg ha pronunciato poche parole ma giuste: "La Juventus è la Juventus i programmi non cambieranno ora e non cambieranno mai", queste le parole rivolte da Scanavino ai giocatori bianconeri.

Allegri pensa solo al campo

Massimiliano Allegri, dopo la gara contro il Rijeka, ha rivelato che Maurizio Scanavino ha dunque avuto modo di presentarsi alla squadra e di rassicurare tutti. La società non cambierà i suoi programmi e dunque i giocatori devono pensare solo al campo. Anche lo stesso Massimiliano Allegri è concentrato sulla ripartenza della Serie A e in parte anche sul mercato che verrà: "La squadra momentaneamente è a posto e avremo qualche giovane da mandare a giocare" ha chiosato al riguardo il tecnico livornese.

Dal 4 gennaio si torna a fare sul serio

Adesso la Juventus sarà in vacanza fino al 27 dicembre giorno in cui riprenderanno gli allenamenti. Dopo Natale i bianconeri saranno in campo anche per giocare l'amichevole contro lo Standard Liegi che si disputerà il 30 dicembre.

In quella occasione Massimiliano Allegri ritroverà Federico Chiesa e Mattia De Sciglio. Alla ripresa della Serie A la Juventus avrà di fronte a sé una serie di partite importanti, la squadra dovrà farsi trovare pronta come ha rivelato lo stesso Massimiliano Allegri: "Il percorso è ancora lungo e va fatto passo dopo passo senza pensare a quello che succederà tra tre mesi".

La Juventus, alla ripresa della preparazione, ritroverà anche i brasiliani, il tutto nonostante Gleison Bremer sia già rientrato oggi alla Continassa: il centrale verdeoro ha dunque deciso di accorciare le vacanze per tornare il prima possibile a disposizione del tecnico Allegri e della società di appartenenza. Angel Di Maria, Leandro Paredes e Adrien Rabiot godranno di qualche giorno in più di vacanza perchè impegnati sino alla fine della kermesse qatariota (la finale ha visto opposte proprio Francia e Argentina) e torneranno alla base solo il 29 dicembre.