In queste settimane, la Juventus è al lavoro in vista della ripresa del campionato. Adesso per la squadra è tempo di godersi qualche giorno di vacanza visto che Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di riposo ai suoi ragazzi. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 27 dicembre ma prima di congedarsi i bianconeri hanno ricevuto una visita speciale.

A rientrare alla base per un giorno Federico Bernardeschi che ha approfittato della visita per salutare gli ex compagni e Massimiliano Allegri. Il giocatore classe 94 è rimasto molto legato ai colori bianconeri come riferito dallo stesso Bernardeschi alla Gazzetta dello Sport.

Proprio della Juventus e delle possibilità di rimonta in campionato della squadra di Allegri ha parlato l'ex esterno bianconero: "Potenzialmente Allegri ha una rosa più forte del Napoli ed un tecnico con la mentalità vincente".

La Juventus pensa al campionato

La Juventus, dal 4 gennaio, riprenderà il suo cammino in campionato, la speranza è di poter continuare la rimonta in classifica. Prima della pausa per i mondiali i bianconeri hanno collezionato infatti sei vittorie consecutive, cosa che a molti ha fatto pensare che la squadra di Massimiliano Allegri alla fine potrà lottare per lo scudetto. Tra questi c'è Federico Bernardeschi che ha parlato proprio delle ambizioni della Juventus: "Io credo che i bianconeri abbiano qualcosa dentro che manca alle altre".

Inoltre, per il giocatore classe 94 la rosa di Massimiliano Allegri prima della pausa ha ritrovato la fame che sembrava perduta: "Nelle ultime partite prima della sosta per il Mondiale ho rivisto la vera Juve". Per Federico Bernardeschi la Juventus ha ritrovato quella solidità difensiva che spesso ha fatto la differenza negli anni d'oro: "Dietro è blindata e davanti ha troppa qualità.

Al completo sarà dura fermarla".

Di Maria jolly in più per Allegri

Per la seconda parte di stagione i bianconeri sperano di avere a disposizione tutta la rosa. Anche perché come ha spiegato sempre Bernardeschi con tutti i giocatori a disposizione la squadra di Massimiliano Allegri ha un grande potenziale. Una delle carte in più potrebbe essere Angel Di Maria.

El Fideo, nella prima parte di stagione, è stato spesso fermo ai box per problemi muscolari ma quando è stato a disposizione ha dimostrato di poter fare la differenza. La Juventus spera adesso di poter contare su di lui con continuità, sulla sua imprevedibilità e fantasia. La speranza è che sia rivitalizzato dopo la vittoria del mondiale.