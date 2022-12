Nei prossimi mesi la Juventus affronterà diversi cambiamenti dopo l'addio della dirigenza e dell'intero Cda dello scorso novembre. A breve, Exor comunicherà i nomi dei nuovi consiglieri di amministrazione, nel frattempo la società verrà guidata da Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino (Presidente e Direttore Generale) mentre l'area sportiva è tutta nelle mani di Massimiliano Allegri. Al fianco del tecnico livornese c'è Federico Cherubini, ma stando a quanto afferma Tuttosport la posizione del ds sarebbe segnata. Per giugno si starebbero infatti già valutando i profili di Cristiano Giuntoli, Igli Tare e Gianluca Petrachi.

Per quanto riguarda Massimiliano Allegri la posizione sarebbe invece ben diversa. Il tecnico livornese dovrebbe avere carta bianca fino a giugno e a fine stagione dovrebbe incontrare la società per parlare del futuro.

Allegri avrebbe possibilità di rimanere

Massimiliano Allegri, in questi mesi, si giocherà dunque le proprie chance di rimanere alla Juventus anche a giugno, il tutto nonostante il mercato estivo, complici le vicende extra-campo connesse all'inchiesta Prisma, potrebbe portare ad addii illustri come quello di Bremer che piacerebbe al PSG. Ad ogni modo, se il tecnico livornese dovesse portare risultati soddisfacenti la nuova dirigenza potrebbe confermarlo anche in virtù del suo ingaggio da 7 milioni e passa annui.

L'allenatore gode tra l'altro della fiducia di John Elkann che, infatti, ne ha confermato il ruolo dandogli pieni poteri all'interno dell'area sportiva. Differente, invece, sarebbe come accennato la posizione di Federico Cherubini che pare destinato a lasciare la Juventus. La società starebbe al suo posto valutando i profili di Giuntoli, Tare e Petrachi (oggi alle dipendenze di Napoli, Lazio e Roma).

Non sarebbe nemmeno da escludere un ritorno di Beppe Marotta o l'inserimento di una figura come quella di Alessandro Del Piero in qualità di vice presidente.

Allegri nel frattempo lavora alla Continassa

Da qualche giorno la squadra è intanto tornata ad allenarsi alla Continassa dopo aver goduto di alcune settimane di vacanza.

I vari Kostic, Vlahovic, Milik, Szczesny e McKennie, impegnati al Mondiale in Qatar ma già eliminati con le rispettive nazionali, stanno godendo di alcuni giorni di vacanza in più, a partire dal 12 dicembre dovrebbero esserci i primi ritorni. Per i sei i calciatori bianconeri ancora impegnati in Qatar bisognerà invece aspettare ancora qualche settimana prima di rivederli a Torino.