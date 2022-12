La Juventus è attesa da settimane impegnative dal punto di vista societario. Le dimissioni del Consiglio d'Amministrazione permettono alla società bianconera di lavorare nella maniera adeguata ad una strategia difensiva nell'eventualità di un processo. Evidente il riferimento alle presunte plusvalenze fittizie e al possibile falso in bilancio, smentito dalla società bianconera in una nota ufficiale. Intanto, John Elkann ha nominato nuove figure dirigenziali, il presidente designato della Juventus Gianluca Ferrero e l'amministratore delegato Maurizio Scannavino.

Confermati almeno fino a giugno sia Massimiliano Allegri alla guida tecnica e Federico Cherubini come direttore sportivo. Il lavoro del dirigente della società bianconera sarà valutato in questi mesi ma non è da scartare la possibilità di una sua sostituzione dell'attuale direttore sportivo della società bianconera dalla stagione 2023-2024. Saranno quindi mesi importanti per Cherubini, che lavorerà a stretto contatto con Allegri anche in previsione del mercato di gennaio, in cui si cercherà di rinforzare soprattutto il settore difensivo. Secondo La Gazzetta dello Sport sono due i nomi che piacciono alla società bianconera e che potrebbero sostituire Cherubini. Il primo è quello di Cristiano Giuntoli, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2024, il secondo è quello dell'attuale amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Possibile sostituzione di Cherubini a giugno: potrebbe arrivare uno fra Giuntoli e Carnevali

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato de La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe valutando la sostituzione di Federico Cherubini per la stagione 2023-2024. Sono due i nomi che piacciono alla società bianconera, Cristiano Giuntoli e Giovanni Carnevali.

Riguardo il direttore sportivo del Napoli ha un contratto fino a giugno 2024 con la società campana: di recente, ha dichiarato di essere molto legato alla famiglia De Laurentiis. Ottimo il lavoro del dirigente toscano che, anche nel recente calciomercato estivo, è riuscito ad acquistare giocatori importanti sostituendo i vari Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz.

Per quanto riguarda, invece, il lavoro portato avanti nel Sassuolo da Carnevali, è evidente come la società emiliana abbia generato utili importanti mantenendo sempre una rosa competitiva.

Possibili i ritorni di Del Piero e Antonio Conte

Negli ultimi giorni si parla anche di ritorni importanti alla Juventus dalla stagione 2023-2024. Ci riferiamo in particolar modo a Del Piero come vicepresidente per volere del nuovo presidente della società bianconera Gianluca Ferrero. La Gazzetta dello Sport parla invece anche di una possibile sostituzione di Massimiliano Allegri con Antonio Conte, che è in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno.