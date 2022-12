La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia dopo la sentenza Calciopoli che condannò la società bianconera alla Serie B e alla revoca di due scudetti, uno dei quali assegnato all'Inter.

Una situazione di non facile gestione anche se la proprietà Exor ha deciso di agire in maniera decisa dapprima agevolando le dimissioni del Consiglio d'Amministrazione e successivamente nominando il nuovo presidente designato Gianluca Ferrero e il nuovo amministratore delegato Maurizio Scanavino. In attesa del nuovo Consiglio d'Amministrazione, che si insedierà ufficialmente il 18 gennaio, arrivano indiscrezioni di mercato in merito alla nuova struttura dirigenziale della società bianconera.

Si parla in particolare di un possibile ritorno di Alessandro Del Piero come vicepresidente ma anche del possibile ingaggio di un direttore sportivo e di un amministratore delegato. Dapprima però sarà necessario risolvere la situazione societaria ed affrontare l'eventuale processo che potrebbe riguardare la società bianconera in merito all'indagine della Procura di Torino: fra i capi d'accusa più rilevanti ci sarebbero le presunte plusvalenze fittizie e il possibile falso in bilancio.

A parlare della situazione della Juventus è stato anche Paolo Non Mollo, noto insider bianconero, che ha sottolineato come la decisione della Exor di inserire uomini esperti di finanza sia motivata dalla volontà di ripulire l'immagine della Juventus all'estero dopo le recenti vicende giudiziarie.

L'insider ha poi aggiunto che Elkann avrebbe chiesto a Giuseppe Marotta la disponibilità a ritornare nella società bianconera.

John Elkann avrebbe chiesto a Marotta la disponibilità di ritornare nella Juventus

'Bisogna capire cosa è la Juventus per l'Exor. Far vedere che non si opera in modo trasparente, soprattutto su bilanci e mercato, é un danno che ricade sulla credibilità di tutto il gruppo'.

Queste le dichiarazioni di Paolo Non Mollo, il noto insider bianconero, che ha poi aggiunto: 'Da lì arriva la richiesta di dimissioni e l'inserimento di uomini finanziari. Risolti i problemi non è da scartare la possibilità di un rientro di Agnelli affiancato da un direttore generale, un Giuntoli o Carnevali. Mi è stato detto che Elkann abbia chiesto la disponibilità a Marotta di ritornare nella società bianconera'.

La situazione societaria della Juventus

Per il 18 gennaio prossimo è atteso l'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione: Exor ha stabilito la nomina a presidente di Gianluca Ferrero e designato il nuovo amministratore delegato, Maurizio Scanavino. Adesso si valuta anche la nomina di un nuovo vicepresidente dopo le dimissioni di Pavel Nedved: a tal riguardo si parla molto di Alessandro del Piero, che alcuni voci vorrebbero non troppo gradito all'allenatore Massimiliano Allegri. Per il momento Alex non ha commentato le voci su un possibile ritorno in società.