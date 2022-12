In questi gironi, la Juventus sta vivendo un momento molto delicato dopo le dimissioni dell'intero Cda, per questo motivo John Elkann ha dovuto scegliere un nuovo presidente del club e un nuovo direttore generale. La carica di numero uno della Juventus è stata così assunta da Gianluca Ferrero mentre il nuovo dg è Maurizio Scanavino, la Juve riparte da Cherubini e Allegri, punti di riferimento della società.

In queste ore la Juventus starebbe inoltre valutando di inserire in società una figura che possa prendere il posto di Pavel Nedved e stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, la carica lasciata vacante dalla furia ceca potrebbe essere assunta da Alessandro Del Piero.

Pinturicchio potrebbe essere dunque uno degli uomini che farà parte del nuovo consiglio di amministrazione con la carica di vicepresidente.

Si pensa al ritorno di Del Piero

In queste ore, la Juventus è al centro di una vera e propria rivoluzione dopo l'addio di Andrea Agnelli, di tutta la dirigente e del consiglio di amministrazione. Adesso la Exor dovrà nominare un nuovo Cda e dovrà farlo tra il 20 e il 25 dicembre. Dopodiché il nuovo consiglio di amministrazione si insedierà ufficialmente il 18 gennaio 2023. Una delle mosse che Gianluca Ferrero potrebbe portare avanti nelle prossime ore è quella di contattare Alessandro Del Piero per sondare la disponibilità di Pinturicchio di tornare alla Juventus.

Del Piero ha parlato di un possibile ritorno dicendo di avere 'un legame profondo con i tifosi'.

A quanto sembra dalle prime ricostruzioni Del Piero vorrebbe però conoscere con esattezza quale sia il progetto del nuovo corso juventino e soprattutto non vorrebbe assumere un ruolo da semplice uomo immagine. Pinturicchio vorrebbe un ruolo operativo simile a quello che ricopre Paolo Maldini nel Milan con una voce in capitolo dunque in merito alle scelte di mercato.

L'idea della Juventus non è lontana da quella che pare avere Alex con l'ex capitano bianconero che sarebbe inserito al fianco di Massimiliano Allegri e Federico Cherubini per gestire l'area sportiva. Adesso non resta che attendere per capire come si evolverà la situazione visto che in questo momento Del Piero è in Qatar dove commenta i Mondiali per Bein Sport.

I tifosi sognano

I tifosi della Juventus seguiranno ovviamente con molta attenzione gli eventuali sviluppi di una possibile trattativa tra il club bianconero e Alessandro Del Piero. I sostenitori juventini vorrebbero rivedere uno dei calciatori che hanno amato di più alla guida della Vecchia Signora ecco che la Juventus starebbe pensando proprio di inserire Del Piero, che si è già comunque detto sempre sensibile al fascino bianconero, nei quadri dirigenziali: "Ho ancora una casa a Torino" ha chiosato Pinturicchio sollecitato sull'argomento la sera del 28 novembre.