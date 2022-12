Secondo alcune recenti indiscrezioni di mercato riprese da tuttojuve.com, la prossima campagna acquisti della Juventus potrebbe essere finanziata dall'eventuale cessione di Weston McKennie. La Juventus studierebbe inoltre uno scambio alla pari con la Roma per arrivare a Rick Karsdorp, sul piatto i bianconeri sarebbero disposti a mettere Mattia De Sciglio.

La Juventus potrebbe fare mercato a gennaio solo con la cessione di McKennie

La Juventus vorrebbe rinforzarsi a gennaio ma eventuali acquisti da parte della squadra bianconera potrebbero essere legati esclusivamente alla cessione di Weston McKennie.

Secondo quanto riportato da Libero infatti, la dirigenza dei bianconeri non gradirebbe spendere ulteriore denaro per la prossima finestra invernale di riparazione, da qui la volontà di accettare offerte che arrivino almeno a 20-25 milioni di euro.

I guadagni potrebbero essere utilizzati per strappare al Chelsea quel Kanté che a fine stagione dovrebbe liberarsi a parametro zero ma non per trattenere in bianconero Adrien Rabiot: il centrocampista francese andrà in scadenza con la Juventus a fine anno e visto che le parti sarebbero lontane dal raggiungere un accordo per il rinnovo, i dirigenti della Juve vorrebbero cederlo già da gennaio per non rischiare di perderlo poi a 0 la prossima estate.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Continassa però, Massimiliano Allegri si sarebbe opposto a questa idea, soprattutto perché il tecnico toscano non avrebbe la certezza del reintegro in pianta stabile di Paul Pogba, fantasista ex United tormentato in questa prima fase di stagione dagli infortuni. Per lui ancora 0 minuti in bianconero.

Juventus, per Karsdorp i bianconeri potrebbero cedere De Sciglio

La Juventus, come già anticipato, non vorrebbe spendere eccessivamente nel mercato di riparazione e per questa ragione, starebbe valutando alcune operazioni in prestito. Una di queste, sarebbe quella inerente Rick Karsdorp: il terzino della Roma finito ai margini del progetto tecnico di José Mourinho dopo un presunto diverbio avuto proprio con il manager portoghese piacerebbe ai bianconeri che sarebbero disposti a mettere sul tavolo come contropartita tecnica il nome di Mattia De Sciglio.

Su Karsdorp però, nel prossimo mercato invernale potrebbe piombare anche l'Ajax del nuovo tecnico Schreuder ecco perché la Juve osserverebbe anche altri profili per la fascia come Alejandro Grimaldo del Benfica o Diogo Dalot attualmente in forza al Manchester United.