La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa fra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Si cercherà di arrivare a lottare per vincere tutte le competizioni, non sarà facile soprattutto in Serie A considerando la distanza di dieci punti dal Napoli primo. Si gioca molto del suo futuro professionale Massimiliano Allegri, che in caso di addio potrebbe essere sostituito da Zinedine Zidane. Il tecnico francese è uno dei preferiti dalla società bianconera per un nuovo progetto sportivo formato da giocatori di esperienza e tanti giovani.

Come scrive l'Equipe con l'eventuale ingaggio di Zidane la società bianconera potrebbe decidere di ingaggiare dei giocatori che potrebbero essere molto utili e che hanno vinto tanto con il francese. Parliamo dei vari Toni Kroos, Luka Modric, Carvajal, Asensio e Benzema, tutti nomi che sono rimasti molto legati umanamente al francese. Di questi gran parte vanno in scadenza di contratto a giugno, ovvero il croato, il tedesco la punta spagnola e quella francese. Fra l'altro con l'ingaggio di Zidane potrebbe rimanere anche Rabiot, senza contare il fatto che il francese potrebbe rilanciare un giocatore come Pogba, che sta recuperando dall'infortunio al menisco e potrebbe ritornare disponibile per il match contro il Napoli nel campionato italiano.

L'eventuale arrivo dell'ex tecnico del Real Madrid dipenderà però dalla stagione che farà la Juventus ed Allegri, anche se con la possibile conferma di Deschamps sulla panchina francese non è da scartare che la proprietà bianconera decidere di scegliere una guida tecnica blasonata che ha già dimostrato di saper vincere competizioni europee importanti come la Champions League.

Possibile sostituto di Allegri sulla panchina della Juventus a giugno Zidane

Il mercato della Juventus

La Juventus deve tener conto anche del mercato di gennaio e potrebbe arrivare un terzino destro come alternativa a Juan Cuadrado. Fra i nomi che piacciono c'è quello di Ivan Fresneda, per giugno invece uno dei giocatori che potrebbe arrivare a parametro zero anche in previsione della possibile partenza di Alex Sandro è lo spagnolo del Benfica Alejandro Grimaldo.