La Juventus nello scorso mercato estivo ha tesserato l'attaccante Arkadiusz Milik, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Olympique Marsiglia: il centravanti polacco si è rivelato molto importante nella prima parte di stagione. Finora ha disputato 12 presenze nel campionato italiano segnando quattro gol, a cui bisogna aggiungere cinque match in Champions League, nei quali ha siglato due gol.

Ha avuto un impatto particolarmente importante se messo in relazione al costo tutto sommato esiguo dell'operazione: tre milioni di euro per il prestito più eventuali sette milioni per il riscatto del cartellino, a giugno 2023.

Attualmente l'acquisto a titolo definitivo da parte della Juve pare una possibilità concreta

In una recente intervista a RTL intanto Arkadiusz Milik ci ha tenuto a ringraziare i tifosi dell'Olympique Marsiglia per l'affetto e il supporto ricevuto quando indossava la maglia della squadra francese, ma ha sottolineato che attualmente si trova in una grande squadra e spera di rimanerci.

Milik gradirebbe rimanere alla Juventus

'Il futuro professionale? Sono ancora un giocatore dell'Olympique Marsiglia, ​​perché mi sono trasferito a Torino solo in prestito. I tifosi del Marsiglia mi hanno sorpreso positivamente, è stato un grande momento per me, però sono in un grande società e spero di rimanerci', sono queste le dichiarazioni di Arkadiusz Milik in una recente intervista.

Il giocatore polacco quindi gradirebbe la possibilità di rimanere alla Juventus anche nella stagione 2023-2024. La società bianconera, per acquistarlo a titolo definitivo, deve pagare circa 7 milioni di euro, una somma sostenibile e congrua rispetto alla qualità del giocatore.

Il tecnico Allegri da gennaio avrà più abbondanza in attacco

Intanto Milik avrà a disposizione altri cinque mesi per convincere la Juve a riscattarne il cartellino: peraltro mister Allegri da gennaio in attacco avrà molta più abbondanza rispetto a quanto accaduto in autunno. Intanto ci sarà il rientro di Chiesa e di Di Maria dai rispettivi infortuni, inoltre il tecnico labronico potrà contare anche su Moise Kean, il quale ha dimostrato di essere cresciuto molto nei match prima della pausa mondiale anche sul piano realizzativo. Peraltro l'attaccante italiano classe 2000 dovrà essere riscattato entro giugno (è infatti in prestito con obblogi di riscatto) dai bianconeri dall'Everton.