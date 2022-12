La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo fra calcio giocato e Calciomercato. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera, che deve tener conto del bilancio societario soprattutto dopo la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League. La società bianconera non guadagnerà circa 30 milioni di euro e questo potrebbe condizionare investimenti a gennaio. Eventuali arrivi potrebbero concretizzarsi con la cessione di altri giocatori. A tal riguardo uno dei giocatori che sarebbe seguito da altre società è Weston McKennie. L'americano ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, si è parlato di recente di una possibile offerta del Borussia Dortmund o del Monaco per il giocatore.

Secondo la stampa inglese ci sarebbe anche il Liverpool sul giocatore. Dopo Arthur Melo anche Weston McKennie potrebbe trasferirsi nella società inglese più o meno con la stessa modalità in cui il brasiliano è arrivato in Inghilterra. Si parla di prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro, una modalità di trasferimento che non sarebbe gradita alla Juve ma che alla fine potrebbe essere accettata anche perché garantirebbe una monetizzazione. Difficile invece il riscatto del cartellino da parte del Liverpool di Arthur Melo, molto dipenderà dalla seconda parte di stagione del brasiliano, condizionato anche da un infortunio. Dovrebbe ritornare disponibile a breve: il Liverpool per acquistarlo dalla Juventus dovrebbe investire un totale di 43 milioni di euro.

Il giocatore McKennie potrebbe trasferirsi al Liverpool a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi il Liverpool vorrebbe Weston McKennie e potrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro. Il centrocampista americano sarebbe considerato cedibile dalla società bianconera, per questo potrebbe lasciare Torino già a gennaio.

La crescita evidente di Fagioli e Miretti agevolerebbe la sua partenza anche se molto dipenderà dal recupero di Pogba. Se il francese dovesse rientrare per gennaio la Juventus potrebbe valutare la cessione del centrocampista americano negli ultimi giorni di mercato. McKennie ha giocato il mondiale con la nazionale americana contribuendo all'arrivo agli ottavi di finale.

Gli Stati Uniti sono stati sconfitti dall'Olanda per 3 a 1.

Il mercato della Juve

La Juventus è al lavoro per rinforzare la difesa a gennaio. A tal riguardo potrebbe arrivare un terzino destro, piacciono Fresneda e Karsdopr. Si valuta anche un rinforzo per la fascia sinistra difensiva per giugno in previsione del possibile addio di Alex Sandro, in scadenza di contratto a fine stagione. Piace Alejandro Grimaldo, anche lui con il contratto in scadenza con il Benfica a giugno.