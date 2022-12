La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo fra acquisti e cessioni. Si parla del possibile arrivo di un terzino destro che sappia giocare anche in un centrocampo a cinque, a tal riguardo piace molto Ivan Fresneda, considerato l'alternativa ideale a Cuadrado. Per quanto riguarda invece i giocatori attualmente in prestito in altre società, prosegue l'esperienza professionale di Luca Pellegrini all'Eintracht Francoforte. Si era parlato di un possibile ritorno a Torino a gennaio ed un'eventuale cessione alla Lazio, alla ricerca di un terzino sinistro.

Attualmente però non sembrano esserci i presupposti per un ritorno anticipato del giocatore nel campionato italiano. La volontà della Juventus sarebbe quella di confermare Pellegrini almeno fino a giugno nella società tedesca, anche se il giocatore non è considerato un titolare dal tecnico Glasner. La squadra nella prima parte di stagione ha giocato con il 3-5-2, un'idea di gioco che non valorizza le caratteristiche tecniche del giocatore, che come è noto è un terzino sinistro. Per questo gradirebbe un eventuale trasferimento alla Lazio, dove avrebbe la possibilità di crescere con un tecnico importante come Maurizio Sarri. La Juventus però come scrive Calciomercato.com preferirebbe la conferma del giocatore all'Eintracht Francoforte fino a giugno.

Nella prima parte di stagione non è stato considerato un titolare, avendo giocato 14 match fra campionato tedesco, Coppa di Germania e Champions League. Per quanto riguarda invece gli altri giocatori in prestito diversa è l'esperienza professionale che stanno facendo Ranocchia e Rovella al Monza. Soprattutto l'ex Monza è diventato un riferimento del centrocampo della società lombarda, non è un caso si parla di un ritorno alla Juventus ed una sua conferma nella rosa bianconera nella stagone 2023-2024, soprattutto se non dovesse essere riscattato il cartellino di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti anche a giugno, con la società bianconera che potrebbe attingere al mercato dei parametri zero. Ci sono diversi giocatori che piacciono, uno su tutti Alejandro Grimaldo del Benfica. Il portoghese sarebbe considerato il sostituto ideale di Alex Sandro, che difficilmente prolungherà il contratto con la società bianconera.