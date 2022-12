La Juventus nelle prossime settimane potrebbe fare delle valutazioni sul futuro di Luca Pellegrini, terzino sinistro attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte. Il laterale italiano non sta raccogliendo molto minutaggio nella squadra tedesca: non è considerato un titolare dal tecnico Glasner anche perché è un terzino e attualmente l'Eintracht Francoforte gioca gran parte dei match con il 3-5-2. Per questo il giocatore potrebbe valutare la possibilità di lasciare in anticipo la Germania.

Sul giocatore ci sarebbe un interesse della Lazio, che però prima prima di poter acquistare un giocatore deve cederne altri che ha nella rosa (in particolare sarebbero in uscita Kamenovic e Fares), se si dovessero concretizzare tali partenze, allora la società laziale potrebbe fare un'offerta alla Juventus per Pellegrini.

Si parla di un prestito di due anni con obbligo di riscatto a circa 10 milioni di euro.

Possibile trasferimento di Pellegrini alla Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Luca Pellegrini potrebbe far ritorno nel campionato italiano già a gennaio. Sul giocatore ci sarebbe la Lazio, alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra difensiva. Il terzino è attualmente una riserva nell'Eintracht Francoforte, non essendo agevolato dal modulo di gioco della squadra tedesca, che schiera una difesa a tre.

Pellegrini si potrebbe trasferire alla Lazio con un prestito di due stagioni con obbligo di riscatto nel giugno 2024 a circa 10 milioni di euro.

Qualche settimana fa alcuni media sportivi avevano parlato di Pellegrini come possibile parziale contropartita tecnica per l'acquisto da parte della Juventus di Sergej Milinkovic-Savic, ma non arrivano conferme a riguardo: le due eventuali trattative sarebbero quindi distinte e separate.

Molto dipenderà invece dalla possibilità Lazio e di cedere almeno un paio di giocatori come Kamenovic e a Fares, partenze che sarebbero necessarie anche per l'indice di liquidità.

Il mercato della Juventus per la fascia sinistra difensiva

La Juventus intanto starebbe già lavorando a nuovi acquisti per la fascia sinistra difensiva in previsione del Calciomercato estivo.

La società bianconera potrebbe lasciar partire il brasiliano Alex Sandro a fine giugno, essendo in scadenza di contratto. Al suo posto potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica, anche lui in scadenza di contratto con la società portoghese a fine stagione.