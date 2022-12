La Juventus nelle scorse settimane ha confermato in panchina Massimiliano Allegri fino al termine di questo campionato, ma per conoscere il suo destino relativamente alla stagione 2023-2024 occorrerà capire i risultati che riuscirà a raccogliere da qui a maggio in campionato, Coppa Italia ed Europa League. Nonostante abbia un contratto fino al 2025, il tecnico livornese potrebbe anche essere sollevato dall'incarico se non dovesse vincere nessuna competizione.

In caso di addio a fine stagione, sono tanti i nomi accostati recentemente dai media sportivi alla panchina bianconera per la stagione 2023-2024: si è parlato ad esempio di Antonio Conte, ma negli ultimi giorni è tornata di moda la "pista francese" e quindi Zinedine Zidane o Didier Deschamps potrebbero avere delle possibilità, in base anche a cosa deciderà la Federazione francese in merito all'attuale ct.

I due ex centrocampisti bianconeri potrebbero infatti dare vita, indirettamente, a un "intreccio" di mercato.

Intanto a livello di mercato di calciatori, i bianconeri potrebbero essere interessati all'acquisto di Antoine Griezmann.

Juve, intreccio Deschamps o Zidane in panchina se in estate dovesse partire Allegri

Secondo alcune indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe guardare alla Francia, in estate, in caso di addio a Massimiliano Allegri.

In tal senso sarà importante capire che cosa farà la FFF (Federazione calcistica francese): qualora decidesse per la conferma di Deschamps sulla panchina come CT Francia allora ci sarebbero delle possibilità di vedere Zidane approdare alla Juventus,

Nell'ipotesi in cui invece l'attuale CT venga sostituito con Zidane, allora Deschamps si ritroverebbe libero e potrebbe diventare una possibilità per la società bianconera, che peraltro ha già allenato in passato nella Serie B 2006-2007, conclusa al primo posto.

In tal caso, potrebbe entrare nei radar bianconeri anche l'attaccante Antoine Griezmann, attualmente alll'Atletico Madrid e protagonista di un mondiale importante con la nazionale francese e da anni al centro del progetto tecnico di Deschamps.

Il mercato di gennaio della Juventus

La Juventus è intanto attesa da un mercato di gennaio nel quale arrivare un terzino destro, piace lo spagnolo Ivan Fresneda del Real Valladolid, anche se non è escluso che la società bianconera possa dare fiducia al giovane Tommaso Barbieri.

Per quanto riguarda giugno, potrebbe partire a parametro zero il brasiliano Alex Sandro e arrivare Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.