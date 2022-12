La Juventus è attesa da un mercato di gennaio in cui dovrebbe dedicarsi soprattutto alle cessioni. La società bianconera vuole infatti recuperare i giocatori che non ha avuto disponibili nella prima parte di stagione, parliamo di Pogba oltre a Di Maria e Chiesa, quest'ultimi hanno raccolto poco minutaggio come Paredes. Si valutano quindi delle possibili partenze, si parla di una cessione in prestito di Kaio Jorge ma potrebbe partire con la stessa modalità di trasferimento anche Matias Soulé. A titolo definitivo invece potrebbe essere ceduto Weston McKennie, il centrocampista americano è uno dei giocatori con più mercato e potrebbe lasciare Torino per circa 30 milioni di euro.

Fra le società interessate ci sarebbe il Borussia Dortmund, che però non vorrebbe spendere una somma così importante per il centrocampista. L'eventuale partenza del giocatore potrebbe agevolare l'arrivo di un rinforzo per il settore, a tal riguardo uno dei preferiti rimane Alexis Mac Allister, protagonista di un mondiale importante con la nazionale argentina vincitrice della competizione disputata in Qatar.

Il classe 1998 è attualmente al Brighton, che però lo lascerebbe partire per una somma di almeno 40 milioni di euro. Per questo sembrerebbe difficile che la Juventus possa concedere sconti sul cartellino di Weston McKennie. Quello che sembra certo è che Mac Allister piace molto ad Allegri, che lo considererebbe ideale nel centrocampo a tre formato da Pogba ed uno fra Paredes e Locatelli.

Possibile la cessione di McKennie a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a cedere Weston McKennie già a gennaio. Se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni di euro la società bianconera la potrebbe considerare e successivamente proverebbe ad acquistare Mac Allister o un altro centrocampista.

Da valutare però anche un altro rinforzo per gennaio, soprattutto per quanto riguarda la difesa. La società bianconera starebbe valutando l'acquisto di un terzino destro che possa dare un'alternativa di qualità a Cuadrado. Piace Ivan Fresneda, lo spagnolo è una delle rivelazioni del calcio europeo dopo un inizio di stagione importante con il Valladolid.

E' un classe 2004 e la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche in previsione di giugno, con tanti rinforzi che potrebbero essere a parametro zero. Potrebbero arrivare almeno uno o due giocatori a scadenza di contratto anche in considerazione del fatto che con la stessa modalità la società bianconera potrebbe perderne almeno quattro. Ci riferiamo ad Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria ed Adrien Rabiot, l'unico che la società bianconera vorrebbe confermare è il francese, che però chiederebbe almeno 10 milioni di euro a stagione.