La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui dovrà definire un rinforzo per il settore difensivo, potrebbe arrivare un terzino destro come alternativa a Cuadrado. Per quanto riguarda le cessioni si valutano offerte per McKennie, le principali partenze però potrebbero concretizzarsi a giugno, a tal riguardo uno dei giocatori che potrebbero lasciare Torino è Szczesny. Il portiere è in scadenza di contratto a giugno 2024, è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 6 milioni di euro a stagione. Se dovesse arrivare un'offerta importante la Juventus la valuterebbe, anche in considerazione del fatto che potrebbe monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, soldi che potrebbero essere utilizzati ad esempio per acquistare Marco Carnesecchi, nazionale under 21 italiano attualmente in prestito alla Cremonese ma di cartellino dell'Atalanta. Szczesny al mondiale ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri del calcio europeo parando due rigori e attirando l'interesse di diverse società. Si è parlato di Newcastle, nelle ultime ore però anche il Manchester United starebbe valutando il suo acquisto anche in considerazione del fatto che la società inglese sta lavorando alla sostituzione di De Gea, in scadenza di contratto a giugno.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester United starebbe valutando l'acquisto di Szczesny. Il portiere della Juventus è in scadenza di contratto a giugno 2024 e la società bianconera potrebbe decidere di lasciarlo partire anche per monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

C'è il rischio di scadenza contrattuale a giugno 2024, quindi a fine stagione potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro. Il Manchester United a giugno dovrebbe lasciar partire De Gea, che è in scadenza di contratto e starebbe cercando un sostituto di esperienza e qualità. Szczesny è stato uno dei migliori giocatori al mondiale in Qatar parando anche due rigori con la nazionale della Polonia.

Nell'eventualità di una partenza la società bianconera potrebbe sostituirlo con un giocatore italiano, si parla di Marco Carnesecchi, nazionale under 21 italiano attualmente in prestito alla Cremonese ma il cartellino è di proprietà dell'Atalanta. Il giovane crescerebbe supportato da Perin, che ha dimostrato nella prima parte di stagione di poter fare il titolare. D'altronde l'eventuale partenza di Szczesny garantirebbe anche un alleggerimento del monte ingaggi della società bianconera considerando che il portiere è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 6 milioni di euro a stagione.