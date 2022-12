La Juventus ripartirà a giorni con la preparazione in previsione della ripresa della stagione. Il primo match dei bianconeri sarà giorno 4 gennaio contro la Cremonese in un mese impegnativo dal punto di vista calcistico ed extra considerando le possibili vicende giudiziarie che potrebbero riguardare la società bianconera per le presunte plusvalenze fittizie e per il possibile falso in bilancio. Elkann ha confermato la fiducia a Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, che lavoreranno anche in previsione del mercato di gennaio e del Calciomercato estivo.

A tal riguardo si valuta l'arrivo di un'alternativa a Cuadrado per la fascia destra difensiva oltre al fatto che potrebbero partire diversi giocatori, su tutti Rugani e McKennie. Il centrale potrebbe trasferirsi alla Salernitana, il centrocampista piace al Tottenham.

La società inglese per giugno valuta però anche un altro giocatore della società bianconera. Parliamo di Dusan Vlahovic, che nonostante i problemi di pubalgia ha dato un contributo importante sin qui nella Juventus. Al mondiale invece ha giocato solo un match dall'inizio, segnando un gol che però non è servito per la qualificazione agli ottavi di finale della nazionale serba. Secondo la stampa spagnola il giocatore sarebbe seguito dal Tottenham, con la Juventus che lo valuterebbe almeno 110 milioni di euro anche in considerazione dell'investimento fatto sul giocatore a gennaio 2022 per circa 80 milioni di euro.

Vlahovic piacerebbe al Tottenham: sarebbe valutato circa 120 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Juvelive.it, la Juventus potrebbe valutare la partenza di Dusan Vlahovic nel mirino di parecchie big europee. Il giocatore avrebbe una valutazione di mercato che oscilla tra 110 e 120 milioni di euro.

In pole ci sarebbe il Tottenham, che potrebbe valutare anche la cessione di Harry Kane per agevolare l'arrivo del giocatore della società bianconera. In questa stagione Vlahovic ha disputato fino ad adesso 10 match nel campionato italiano segnando 6 gol e fornendo un assist decisivo, a questi bisogna aggiungere 5 match in Champions League con un gol segnato ed un assist decisivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare almeno un giocatore nel settore difensivo nel mercato di gennaio. Si valuta in particolare un'alternativa a Juan Cuadrado anche in previsione del contratto in scadenza a giugno. Oltre a lui potrebbe lasciare Torino anche Alex Sandro, pure lui con un contratto in scadenza a fine stagione. Come acquisti si valutano Alvaro Odriozola del Real Madrid e Holm dello Spezia, per quanto riguarda invece giugno piacciono Alejandro Grimaldo e Ramy Bensebaini, entrambi in scadenza di contratto.