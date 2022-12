La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo fra calcio giocato, Calciomercato e vicende giudiziarie. Si parla molto della società bianconera in merito alle indagini portate avanti dalla Procura di Torino e dalla Consob sulle plusvalenze finanziarie e sulla manovra stipendi del 2020 e del 2021. Diversi giornali e giornalisti ancor prima di un eventuale processo si sono già schierati contro la Juventus, additando come società colpevole di reati, uno su tutti è Paolo Ziliani, che non è mai stato tenero nei confronti della società bianconera.

Da giorni il giornalista sportivo parla di revoca dei titoli per la Juventus in riferimento ai nove scudetti vinti dal 2012 al 2020. Altra punizione che dovrebbe essere attribuita alla società bianconera secondo il giornalista sportivo è la retrocessione in Serie B, anzi per Ziliani sarebbe niente in quanto a sua detta le manovre stipendi della Juventus hanno nascosto circa 150 milioni di euro. Secondo il giornalista sportivo l'ammenda pecuniaria va da uno a tre volte la somma che sarebbe stata occultata. Ha poi quantificato a 40 i giocatori coinvolti nella vicenda delle presunte plusvalenze fittizie. Parole pesanti quelle di Ziliani, sostenute evidentemente da altri utenti che commentando il post del giornalista sportivo hanno parlato anche di radiazione per la società bianconera.

Paolo Ziliani ha parlato di retrocessione e di revoca titoli vinti dalla Juventus dal 2012 al 2020

'Gli illeciti amministrativi compiuti dalla Juventus e provati sono un’infinità Solo le due manovre-stipendi hanno nascosto 150 milioni: l’ammenda va da una a tre volte la cifra occultata 40 i tesserati coinvolti. La retrocessione in B sarebbe niente, i titoli revocati doverosi'.

Questo il post di Paolo Ziliani in riferimento alla vicenda presunte plusvalenze fittizie e possibile falso in bilancio che riguarderebbe la società bianconera. Dichiarazioni che confermano la linea portata avanti dal giornalista sportivo, favorevole non solo alla retrocessione in Serie B della Juventus ma anche alla revoca dei titoli vinti dal 2012 al 2020.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus

Già in post precedenti il giornalista sportivo Ziliani aveva parlato di assegnazione dei titoli vinti dalla Juventus nelle ultime stagioni alle seconde classificate. Intanto proseguono le indagini di Procura di Torino e Consob mentre la Procura Figc ha deciso di riaprire il caso delle Plusvalenze che era stato chiuso dalla Corte Federale d'Appello. Intanto la società bianconera ha ufficializzato i nomi dei nuovi Consiglieri d'Amministrazione, saranno Gianluca Ferrero (presidente), Maurizio Scanavino (amministratore delegato), Diego Pistone e i candidati indipendenti Fioranna Vittoria Negri e Laura Cappiello.