La Juventus avrebbe studiato la nuova strategia per rinforzare la rosa della prossima stagione. I dirigenti starebbero infatti lavorando sul centrocampo, reparto in cui potrebbero arrivare Sergej Milnkovic-Savic della Lazio e Mac Allister del Brighton. Quest'ultimo interesserebbe anche all'Inter se dovesse perdere Roberto Gagliardini. I nerazzurri potrebbero poi virare su Adama Traorè del Wolverhampton se partisse Denzel Dumfries.

La Juventus fa sul serio per Milinkovic-Savic

Il club bianconero è pronto a fare sul serio per strappare Milinkovic-Savic a Claudio Lotito.

Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere ceduto a fine stagione. La strategia sarebbe quella di offrire ai biancocelesti circa 40 milioni di euro per il cartellino mentre al calciatore verrebbero versati 6 milioni di euro a stagione. Lotito valuterebbe Milinkovic-Savic almeno 70-80 milioni di euro ma, vista la scadenza del contratto imminente, la stima potrebbe abbassarsi con il passare dei mesi.

Derby italiano per la stella argentina

Inter e Juventus sarebbero pronte a sfidarsi per Mac Allister. Il centrocampista del Brighton si è messo in evidenza durante il Mondiale in Qatar ed avrebbe raggiunto una valutazione di circa 50 milioni di euro. I nerazzurri lo vorrebbero perché potrebbe giocare sia dietro la punta che da mezzala e potrebbe essere l'erede di Roberto Gagliardini dato che l'ex Atalanta non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri vorrebbe intensificare i contatti perché nella prossima estate non dovrebbe essere riscattato Leandro Paredes dal Paris Saint Germain e Weston McKennie non dovrebbe più fare parte della rosa. Anzi, l'addio dell'americano potrebbe garantire soldi freschi da destinare al Brighton.

Occasione Adama Traorè dal Wolverhampton

L'Inter potrebbe pensare al colpo low cost targato Adama Traorè. L'assist arriverebbe direttamente dal suo agente Jorge Mendes. Il calciatore ex Barcellona non sta vivendo un ottimo momento al Wolverhampton e non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2023. Potrebbe essere ingaggiato già a gennaio per circa 15 milioni di euro: i dirigenti meneghini ci starebbero pensando soprattutto se dovessero cedere Denzel Dumfries che interesserebbe al Manchester United che penserebbe ad un'offerta da 75 milioni, Bayern Monaco e Chelsea.

Traorè dovrebbe accettare di giocare nel 3-5-2 e di arretrare il suo raggio d'azione che negli ultimi anni si è concentrato in zone più offensive come previsto dal 4-3-3. Traorè rappresenterebbe comunque un ottimo profilo perché garantirebbe molta spinta e fisicità alla rosa di Inzaghi.