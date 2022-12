La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Non è da scartare la possibilità di qualche cessione, sui media sportivi si parla di una possibile partenza di Daniele Rugani, che piace alla Salernitana, e dell'eventuale cessione di Weston McKennie, che potrebbe trasferirsi nel campionato inglese: la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

In entrata, ma per l'estate, circola il nome di Jonathan David, punta del Lille che, finora in questa prima parte della stagione, in 15 match con il Lille ha segnato 9 gol fornendo 3 assist.

Non è invece riuscito a segnare al mondiale con il Canada, eliminato nella fase a gironi. Il giocatore piacerebbe anche a Manchester United, Bayern Monaco, Chelsea. Il Lille si aspetta di incassare circa 50 milioni di euro dall'eventuale cessione del classe 2000. In caso di offerta adeguata la sua partenza potrebbe concretizzarsi in estate.

Jonathan David piacerebbe alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Jonathan David per il Calciomercato estivo. Il nazionale canadese, reduce da un mondiale deludente, piacerebbe anche al Manchester United, al Bayern Monaco e al Chelsea. La sua valutazione di mercato è di circa 50 milioni di euro, però, se anche nella seconda parte di stagione dovesse confermarsi ad alti livelli il suo prezzo potrebbe incrementare.

Il suo eventuale arrivo si potrebbe concretizzare nell'eventualità di una partenza di Dusan Vlahovic. Si parla infatti di un interesse di diverse società per il nazionale serbo, dal Manchester United al Newcastle. La sua valutazione di mercato è di circa 110 milioni di euro.

Dovrebbe essere confermato invece anche la stagione 2023-2024 Moise Kean, il cui riscatto all'Everton entro il 30 giugno è obbligatorio.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus nelle prossime sessioni di mercato potrebbe provare a ingaggiare un terzino e un centrale difensivo. Si cercano in particolare dei sostituti di Alex Sandro e Juan Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno. Piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica, anche lui con un contratto in scadenza, e Alvaro Odriozola, che arriverebbe in prestito dal Real Madrid.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato i bianconeri in estate dovrebbero cercare il sostituto di Angel Di Maria, che è in scadenza di contratto a giugno. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera ci sarebbe Nicolò Zaniolo, che non ha ancora prolungato la sua intesa contrattuale con la Roma in scadenza a giugno 2024.