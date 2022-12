Il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus, come noto, si insedierà ufficialmente il 18 gennaio. Una volta riassestate le acque ci sarà da fronteggiare la nota vicenda giudiziaria connessa all'indagine Prisma della Procura di Torino, dopo di che, scattate le eventuali sanzioni giudiziarie e-o sportive, il club dovrà lavorare per imbastire i piani futuri.

Definiti i ruoli dei vari Gianluca Ferrero (presidente designato) e Maurizio Scanavino (amministratore delegato) la società guarderà dunque inevitabilmente a nuovi ingaggi per il settore dirigenziale.

Ecco che potrebbe arrivare per la stagione 2023-2024 un nuovo direttore sportivo. Diversi i nomi che piacciono alla società bianconera, da Cristiano Giuntoli del Napoli a Gianluca Petrachi, fino ad arrivare ad Igli Tare. Proprio il direttore sportivo della Lazio ha un contratto in scadenza a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento di contratto.

Una situazione che sta valutando la Juventus, che gradirebbe l'arrivo del dirigente albanese. Ottimo il suo lavoro nelle ultime stagioni, non solo in tema mercato ma anche nella gestione sportiva e societaria. Tare ha dimostrato anche di saper individuare giocatori interessanti nel calcio europeo, acquistandoli a prezzo vantaggioso.

L'esempio più lampante è quello di Milinkovic-Savic, arrivato oramai diverse stagioni fa alla Lazio per circa 10 milioni di euro più bonus e attualmente valutato oltre 60 milioni. La società bianconera potrebbe affidargli la gestione sportiva magari integrandolo con un nuovo direttore generale. Si parla sempre al riguardo del possibile ritorno di Giuseppe Marotta, che sarebbe voluto da John Elkann.

Potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo per la stagione 2023-2024: piacerebbe Tare

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da tuttojuve.com e tuttomercatoweb.com, la Juventus potrebbe ingaggiare come nuovo direttore sportivo dalla stagione 2023-2024 Igli Tare. L'attuale dirigente della Lazio è in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società laziale.

La Juve valuterebbe il suo ingaggio anche perché ha dimostrato nelle ultime stagioni di saper gestire lo spogliatoio ma anche di sapersi muovere molto bene in società, agevolando l'arrivo di giocatori che poi si sono rivelati importanti per la compagine laziale. Il suo arrivo potrebbe integrare il lavoro di Federico Cherubini, che rimarrebbe così nella società bianconera.

Possibile l'ingaggio di Alessandro Del Piero da parte della Juventus

Si valutano ovviamente anche altri profili in altri ruoli: detto di Giuseppe Marotta che arriverebbe come direttore generale, per la vice presidenza è sempre in auge il ritorno di Alessandro Piero, nome spendibile anche per ricostruire i rapporti con l'UEFA, dopo i dissapori dell'ultimo periodo sotto la presidenza Andrea Agnelli.