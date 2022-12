La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo fra calcio giocato e Calciomercato. C'è molto lavoro da fare soprattutto per il tecnico Allegri e il direttore sportivo Federico Cherubini, attualmente i responsabili della gestione sportiva della società bianconera. Ci sono da valutare non solo i rinforzi per gennaio ma anche il mercato estivo, considerando che ben quattro giocatori potrebbero lasciare Torino a parametro zero a giugno. Uno su tutti Adrien Rabiot, che è rientrato già il 29 dicembre alla Continassa riducendosi le vacanze post Mondiali in Qatar con la Francia arrivata in finale e sconfitta dall'Argentina.

Un atteggiamento evidentemente gradito dalla società bianconera e dai tifosi, gran parte dei quali dispiaciuti di un possibile addio del centrocampista francese. Rabiot gode della stima professionale e umana di Massimiliano Allegri, che lo ha sempre sostenuto ritenendolo un giocatore molto importante per la Juventus. Attualmente sembrerebbe improbabile un eventuale rinnovo di contratto del centrocampista francese non per motivi tecnici ed economici, considerando che il giocatore vorrebbe almeno 10 milioni di euro a stagione. Come scrive goal.com la società bianconera nei giorni scorsi avrebbe contattato la mamma-agente sportivo di Adrien Rabiot per valutare un'eventuale disponibilità del giocatore di prolungare la sua intesa contrattuale.

Il giocatore non ha mai nascosto di stare bene a Torino ma gran parte della sua scelta dipenderà dall'offerta contrattuale che potrebbe ricevere. Lo stesso goal.com conferma come il rinnovo attualmente è molto difficile.

Possibile contatto fra la Juventus la mamma-agente sportivo di Rabiot

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus nei giorni scorsi avrebbe contattato la mamma-agente sportivo di Rabiot per valutare un'eventuale disponibilità del giocatore a prolungare il suo contratto con la società bianconera.

Difficile però che si possa concretizzare per motivi economici. La Juventus non dovrebbe garantire i 10 milioni di euro a stagione che vorrebbe il giocatore, potrebbe invece confermargli l'attuale ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione. Intanto il francese è ritornato prima dalle vacanze ed è pronto ad allenarsi. Potrebbe ritornare disponibile già per il match del 4 gennaio contro la Cremonese o eventualmente per quello contro l'Udinese.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a scadenza di contratto a giugno. Parliamo di Alex Sandro, che potrebbe essere sostituito da Alejandro Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto con il Benfica a fine stagione. Potrebbero lasciare Torino anche Juan Cuadrado e Angel Di Maria.