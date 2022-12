La Juventus è attesa da un 2023 importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello societario. Potrebbero esserci infatti nuovi arrivi in diversi ruoli, un nuovo direttore generale ma anche un nuovo direttore sportivo che potrebbe integrare il lavoro di Federico Cherubini o eventualmente sostituirlo. Le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera stia valutando al riguardo Cristiano Giuntoli, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2024, ma anche Tare della Lazio e Petrachi. Quest'ultimo arriverebbe, sembrerebbe, con l'ingaggio di Antonio Conte.

Ci sarebbe però un altro nome che piacerebbe alla società bianconera, in particolar modo a Massimiliano Allegri con il quale ha un ottimo rapporto professionale ed umano. Parliamo di Giovanni Rossi, direttore sportivo del Sassuolo che ha già una grande esperienza professionale con la società emiliana in Serie A. Rossi ha saputo pescare bene sul mercato acquistando giovani poi valorizzati dai vari De Zerbi e Dionisi, si pensi ad esempio a Scamacca, trasferitosi al West Ham, ma anche a Giacomo Raspadori, acquistato dal Napoli. Lo stesso potrebbe essere per Davide Frattesi, che potrebbe lasciare il Sassuolo nel calciomercato estivo. Giovanni Rossi è stato già alla Juventus dal 2009 al 2013 come responsabile e direttore sportivo delle rappresentative giovanili della società bianconera.

Possibile l'ingaggio di Giovanni Rossi come direttore sportivo dalla stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dal giornalista di Gazzetta.it Giovanni Albanese la Juventus potrebbe dunque ingaggiare come direttore sportivo per la stagione 2023-2024 Giovanni Rossi. L'attuale dirigente del Sassuolo sta confermando tutta la sua bravura nella società emiliana, dato che nelle ultime stagioni ha acquistato diversi giovani interessanti poi valorizzati nella squadra emiliana con importanti ricavi per il Sassuolo.

L'ottimo rapporto con l'attuale tecnico Massimiliano Allegri potrebbe far decollare la cosa, staremo a vedere.

Potrebbero ritornare anche Marotta e Del Piero

La Juventus potrebbe ingaggiare anche un nuovo direttore generale dalla stagione 2023-2024. Secondo Momblano la società bianconera starebbe valutando il ritorno di Giuseppe Marotta che sarebbe in contatto con la Juve. A fianco a lui potrebbe rientrare a Torino anche Alessandro Del Piero in qualità di vicepresidente al posto di Pavel Nedved.