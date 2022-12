La Juventus è in attesa della nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione, che si riunirà il prossimo 18 gennaio. Secondo il giornale Tuttosport già nei prossimi giorni - forse il 24 dicembre - dovrebbero essere noti anche i membri che faranno parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione della società bianconera: dovrebbero essere tutti soggetti esperti di contabilità finanza ed economia.

Juve, i membri del Consiglio d'Amministrazione potrebbero essere resi noti il 24 dicembre

Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport la Juventus potrebbe rendere noti i membri del Consiglio d'Amministrazione già questo sabato 24 dicembre, in attesa poi della nomina ufficiale prevista per il 18 gennaio 2023.

In tale data sarà nominato come presidente Gianluca Ferrero, designato "in pectore" da John Elkann ormai qualche settimana fa, mentre l'amministratore delegato già in carica è Maurizio Scanavino, quest'ultimo potrebbe anche essere incaricato a decidere eventuali inserimenti nella dirigenza bianconera.

Occorrerà poi anche capire chi sarà scelto come vicepresidente, alcuni media sportivi parlano da alcune settimane della possibilità di nomina di Alessandro Del Piero, il quale avrebbe compiti non solo nella gestione sportiva ma anche rappresentativi della Juventus. Potrebbe essere quindi l'ex numero 10 l'uomo giusto anche per ristabilire un dialogo con Uefa e Fifa, dopo le vicende della Superlega.

Intanto sono confermati - almeno fino a giugno - per la gestione sportiva il tecnico Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Federico Cherubini. Il loro futuro nel medio periodo sarà poi con ogni probabilità valutato a fine stagione, in base ai risultati sportivi che otterrà la squadra nei prossimi mesi in campionato, Europa League e Coppa Italia.

Per il futuro circolano i nomi di Marotta e Giuntoli

La Juventus dalla stagione 2023-2024 potrebbe poi ingaggiare dei nuovi dirigenti, in sostituzione o in integrazione di quegli attuali. Anche su questo non mancano le indiscrezioni giornalistiche. Come direttore generale potrebbe ritornare Giuseppe Marotta, che ha un contratto con l'Inter fino a giugno 2025.

Molto dipenderà dalla situazione societaria dell'Inter. Per quanto riguarda invece il direttore sportivo, la Juve potrebbe ingaggiare Cristiano Giuntoli che ha un contratto fino a giugno 2024 con il Napoli.