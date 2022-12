La Juventus è attesa da settimane importanti fra calcio giocato e mercato. Piano piano i calciatori bianconeri impegnati a Qatar 2022 stanno rientrando alla base, cosa che sta consentendo al tecnico Massimiliano Allegri di tirare le somme sulla condizione fisica del gruppo.

In questa fase la partita più importante si sta comunque giocando fra le scrivanie e non su un campo da calcio: il nuovo Cda si insedierà ufficialmente il 18 gennaio prossimo, al momento Gianluca Ferrero è il nuovo presidente designato mentre Maurizio Scanavino è stato designato quale amministratore delegato.

Mancherebbe però il vicepresidente, a tal riguardo - come scrive la Gazzetta dello Sport - arrivano conferme sul possibile ritorno di Alessandro Del Piero. L'ex giocatore bianconero sarebbe gradito per la sua competenza calcistica ma anche per il suo ruolo di rappresentanza: Alex è molto stimato dal punto di vista istituzionale e potrebbe essere utile per migliorare il rapporto con la Uefa. Come noto sono stati evidenti i contrasti fra Andrea Agnelli e Aleksander Ceferin (numero uno appunto dell'Uefa) nei mesi scorsi per la vicenda Superlega, ecco che con le dimissioni di Agnelli e il possibile arrivo di Del Piero la situazione potrebbe migliorare.

Per saperne di più però bisogna aspettare il 18 gennaio, quando sarà nominato il nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Qualche anticipazione potrebbe esserci a fine dicembre. Ci si attendono dei cambiamenti anche dal punto di vista dirigenziale, potrebbe arrivare anche un nuovo direttore sportivo oltre ad un nuovo direttore generale. I nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Cristiano Giuntoli attualmente al Napoli e di Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter.

Possibile l'ingaggio di Alessandro Del Piero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere per il ritorno di Alessandro Del Piero, che Andrea Agnelli decise di allontanare nel 2012 ma che ha mantenuto con i tifosi un rapporto eccellente.

Sarebbe una decisione non solo "sportiva" ma anche "istituzionale", considerando gli ottimi rapporti dell'ex giocatore bianconero con Uefa e Fifa.

Come è noto la vicenda Superlega ha portato Agnelli e Ceferin ad una distanza evidente, andando indirettamente a danneggiare la società bianconera. Per questo Del Piero potrebbe aiutare ad instaurare di nuovo un'intesa normale con l'ente presieduto da Aleksander Ceferin.

Allegri e Cherubini saranno i responsabili della gestione sportiva della Juventus fino almeno a giugno, a quel punto saranno valutate anche le loro posizioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe acquistare un terzino destro oltre a valutare delle cessioni importanti. Piace molto Ivan Fresneda del Valladolid, valutato circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda le cessioni si valuterebbe il prestito di Matias Soulé, potrebbe partire McKennie se dovesse arrivare offerta da 30 milioni di euro e si potrebbe salutare Rabiot: il francese ha un contratto in scadenza a giugno e difficilmente rinnoverà, dovessero arrivare delle offerte la Juventus le valuterebbe per non perdere il calciatore a 0.