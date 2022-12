La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio e a giugno. Elkann ha confermato per la gestione sportiva Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, che dovranno lavorare anche in previsione della stagione 2023-2024. A tal riguardo sono diversi i rinforzi che potrebbero concretizzarsi nel Calciomercato estivo, agevolati anche da partenze importanti. Su tutte quella di Weston McKennie, il centrocampista americano potrebbe lasciare Torino per circa 30 milioni di euro, Adrien Rabiot invece a parametro zero.

Al posto del centrocampista impegnato al mondiale con la nazionale francese potrebbe arrivare Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società laziale.

La società bianconera potrebbe valutare lo scambio di mercato fra il centrocampista Milinkovic-Savic e la punta Moise Kean, che hanno una valutazione simile di circa 40 milioni di euro. La società bianconera potrebbe acquistare anche un giocatore per la fascia offensiva, considerando che anche Di Maria potrebbe lasciare Torino essendo in scadenza di contratto a giugno.

Possibile scambio di mercato fra Kean e Milinkovic Savic a giugno

La Juventus potrebbe offrire Moise Kean per Milinkovic-Savic a giugno. Il direttore sportivo della Lazio Tare non avrebbe accettato lo scambio fino a qualche mese fa ma considerando il contratto in scadenza a giugno 2024 del centrocampista e la volontà dello stesso di valutare un approdo nella società bianconera potrebbe decidere di accettare.

Potrebbe così arrivare a giugno anche un rinforzo importante per la fascia offensiva, un giocatore da schierare come punta di fascia o eventualmente trequartista nel caso in cui la Juventus giocasse con il 4-2-3-1. Da valutare anche il futuro professionale di Luca Pellegrini, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe ritornare a Torino a gennaio dall'Eintracht Francoforte per poi trasferirsi alla Lazio in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juve

La Juventus è attesa da un mercato interessante a gennaio anche in previsione delle possibili partenze a parametro zero a giugno di vari Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. A tal riguardo potrebbe arrivare un rinforzo per la fascia destra che alla lunga possa prendere il posto del colombiano. Piace molto Ivan Fresneda, spagnolo del 2004 valutato circa 20 milioni di euro.