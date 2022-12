Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare al termine di questa stagione è quello difensivo, viste le tante situazioni ancora in sospeso con tanti giocatori in scadenza di contratto, oltre a Francesco Acerbi che è in prestito dalla Lazio. I nerazzurri, dunque, in attesa di capire chi andrà e chi resterà, si stanno guardando intorno per non farsi trovare impreparati e cercano anche qualche occasione importante di mercato. Una di queste porterebbe a Kalidou Koulibaly, che al Chelsea non sembra essersi ambientato e potrebbe andare via dopo un solo anno dal suo arrivo dal Napoli.

La Fiorentina potrebbe muoversi sul mercato trattando in particolare con l'Atalanta. I viola potrebbero realizzare un "asse" con il club bergamasco, con il quale si discuterà di Pierluigi Gollini, che in viola è chiuso da Terracciano, ma non solo visto che c'è un altro discorso in sospeso tra le due società.

Inter su Koulibaly

La scorsa estate uno dei nomi più importanti che si è mosso sul mercato è stato quello di Kalidou Koulibaly, che si è trasferito dal Napoli al Chelsea per poco più di 40 milioni di euro. Il rendimento del centrale senegalese, però, è stato al di sotto delle aspettative, tanto da essere messa in discussione la sua titolarità, soprattutto dopo l'approdo sulla panchina dei Blues di Potter.

Il giocatore non sembra essersi ambientato e proprio per questo motivo non è da escludere che possa muoversi già la prossima estate. Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, soprattutto qualora dovesse andare via Milan Skriniar, con il quale la trattativa per il rinnovo del contratto ancora non è decollata, ma occhio anche al futuro di Stefan De Vrij, anche lui in scadenza di contratto, e Francesco Acerbi, che difficilmente sarà riscattato per 4 milioni di euro dalla Lazio.

Tra l'Inter e il Chelsea i rapporti sono ottimi, come testimonia l'affare Romelu Lukaku, e questo potrebbe anche facilitare una eventuale trattativa Koulibaly. Con i Blues, però, potrebbe essere imbastito uno scambio, con il senegalese verso Milano e Denzel Dumfries in direzione Londra, con conguaglio tra i 25 e i 30 milioni di euro a favore del club meneghino.

Gollini e non solo tra Fiorentina e Atalanta

La Fiorentina e l'Atalanta a gennaio potrebbero parlare di Pierluigi Gollini e non solo. Il portiere potrebbe tornare a Bergamo qualora dovesse andare via Sportiello, ma nel mirino dei viola ci sarebbe il giovane difensore Giorgio Cittadini, convocato anche da Mancini per uno stage con la Nazionale. La Dea ha fissato il prezzo del giocatore classe 2002, ora in prestito al Modena, e potrebbe cederlo alla Fiorentina per circa 8 milioni di euro, oltre al termine in anticipo del prestito di Gollini.