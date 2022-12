L'Inter inizia a pianificare le mosse per il prossimo mercato estivo. Laprincipale rivoluzione potrebbe esserci in difesa con Skriniar, Bastoni e De Vrij che potrebbero lasciare Milano in estate in caso di offerte. Il club nerazzurro vorrebbe trattenere tutti i suoi difensori, impresa che però sembrerebbe complicata visto il forte interesse di alcuni top club europei.

Il punto sulla difesa

Nonostante la proposta del rinnovo contrattuale dai nerazzurri, Milan Skriniar resta uno degli obiettivi del Paris Saint Germain che in estate potrebbe tornare alla carica per il centrale nerazzurro.

Sirene inglesi e spagnole suonano invece per Stefan De Vrij che potrebbe liberarsi a parametro zero in estate e sarebbe finito nel mirino di Manchester United ed Atletico Madrid.

Mentre intanto il Tottenham di Antonio Conte da diverso tempo corteggia Alessandro Bastoni.

Per questo, il club nerazzurro non vuole farsi cogliere impreparato e sta sondando diversi profili per il pacchetto arretrato. Stando alle ultime indiscrezioni, il direttore sportivo Giuseppe Marotta starebbe valutando anche il profilo di Kim Min-Jae, talentuoso difensore coreano e leader della difesa del Napoli di Luciano Spalletti. Il club partenopeo non intende cedere il suo difensore e solo di fronte a un'offerta attorno ai 45-50 milioni di euro potrebbe sedersi a un tavolo e trattare un'eventuale cessione.

Più facile sembra arrivare a Chris Smalling, che potrebbe liberarsi a parametro zero dalla Roma. Il centrale inglese sarebbe nel mirino anche della Juventus.

Inter, possibile sfida al Milan per Meunier

Oltre ai tre difensori centrali, l'Inter deve fare i conti con il continuo pressing del Chelsea per Denzel Dumfries, che in estate potrebbe esser ceduto per una cifra attorno ai 50 milioni di euro.

Dopo un buon Mondiale con l'Olanda, le pretendenti per l'esterno nerazzurro potrebbero aumentare.

Per questo, l'Inter valuta gli eventuali sostituti e tra essi ci sarebbe anche Thomas Meunier, esperto esterno belga in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. In caso di mancato accordo tra le parti, il club nerazzurro potrebbe virare sull'ex Psg ma non è la sola squadra interessata al calciatore.

Infatti, anche il Milan starebbe valutando l'esterno belga in caso di mancato riscatto di Dest che potrebbe così ritornare al Barcellona.

Oltre a Meunier, l'Inter pensa a un altro calciatore che potrebbe svincolarsi a parametro zero, ovvero Juan Cuadrado. Il colombiano - ad ora in scadenza con la Juventus - sarebbe anche un obiettivo della Roma di Josè Mourinho per la prossima stagione.